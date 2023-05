3. Liga, Gruppe 1 Pflichtsieg für Rossoneri gegen Zwingen – Zwingen verliert nach drei Siegen Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 1 vs. 8) ist Rossoneri am Samstag seiner Favoritenrolle gegen Zwingen gerecht geworden und hat auswärts 3:1 gewonnen.

Das Skore eröffnete Davide Quaranta in der 22. Minute. Er traf für Rossoneri zum 1:0. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 34, als Dominik Studer für Zwingen erfolgreich war. Per Penalty traf Leandro Ferreira in der 73. Minute zur 2:1-Führung für Rossoneri. In der 85. Minute baute der gleiche Leandro Ferreira die Führung für Rossoneri weiter aus.

Bei Rossoneri erhielten Erik Blakaj (59.) und Manuel Brogly (70.) eine gelbe Karte. Bei Zwingen erhielten Sandro Schütz (24.) und Yannik Stebler (72.) eine gelbe Karte.

In der Defensive hat Rossoneri in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 1 Tore zu pro Spiel zu. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 55 geschossenen Toren Rang 7.

Rossoneri behauptet sich mit dem Sieg an der Tabellenspitze. Nach 23 Spielen hat das Team 57 Punkte. Rossoneri hat bisher 18mal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Rossoneri spielt in der nächsten Partie daheim gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Liestal (Rang 7). Zu diesem Spiel kommt es am 31. Mai (20.00 Uhr, Bifang, Lausen).

Für Zwingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 28 Punkten auf Rang 8. Zwingen hat bisher achtmal gewonnen, elfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Zwingen geht es daheim gegen FC Allschwil (Platz 5) weiter. Das Spiel findet am 27. Mai statt (17.00 Uhr, Sportplatz Eichhölzli, Zwingen).

Telegramm: FC Zwingen - AC Rossoneri 1:3 (1:1) - Sportplatz Eichhölzli, Zwingen – Tore: 22. Davide Quaranta 0:1. 34. Dominik Studer 1:1. 73. Leandro Ferreira (Penalty) 1:2.85. Leandro Ferreira 1:3. – Zwingen: Yannic Heinlin, Luca Labhart, Sandro Schütz, Pravin Manotheepan, Sandy Sprunger, Fabian Brunner, Nicola Spano, Jonas Nussbaumer, Dominique Tschabold, Dominik Studer, Sandro Piatti. – Rossoneri: Pino Busetti, Salem Fahdy, Manuel Brogly, Mirco Melita, Gleison Silva dos Santos, Francesco Rizzo, Davide Quaranta, Cihad Kahraman, Leandro Ferreira, Erik Blakaj, Tiago José Soares Ribeiro. – Verwarnungen: 24. Sandro Schütz, 59. Erik Blakaj, 70. Manuel Brogly, 72. Yannik Stebler.

