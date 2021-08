4. Liga, Gruppe 2 Polizei Basel siegt im Auftaktspiel gegen Srbija 1968 Polizei Basel bezwingt zum Saisonauftakt Srbija 1968 zuhause mit 4:2

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Nebojsa Ratkovic für Srbija 1968. In der 1. Minute traf er zum 1:0. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 16, als Roy Dumartheray für Polizei Basel erfolgreich war. Lukas Hächler schoss Polizei Basel in der 20. Minute zur 2:1-Führung.

In der 25. Minute schoss Fabrizio Barone Polizei Basel mittels Elfmeter zur 3:1-Führung. Der Anschlusstreffer für Srbija 1968 zum 2:3 kam in der 46. Minute. Verantwortlich dafür war Vuk Pavkovic. Das letzte Tor der Partie fiel in der 82. Minute, als Surin Phoomvijit die Führung für Polizei Basel auf 4:2 erhöhte.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Sasa Puric von Srbija 1968 erhielt in der 69. Minute die gelbe Karte.

Nach dem ersten Spiel steht Polizei Basel auf dem zweiten Rang. Das nächste Spiel trägt Polizei Basel auswärts gegen das stark gestartete Team FC Atletico Basel aus. Diese Begegnung findet am 29. August statt (11.00 Uhr, Landauer, Basel).

Srbija 1968 liegt nach Spiel 1 auf Rang 12. Srbija 1968 spielt zum nächsten Mal daheim gegen SV Muttenz. Diese Begegnung findet am 29. August statt (15.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Telegramm: FC Polizei Basel - FC Srbija 1968 4:2 (3:2) - Rankhof, Basel – Tore: 1. Nebojsa Ratkovic 0:1. 16. Roy Dumartheray 1:1. 20. Lukas Hächler 2:1. 25. Fabrizio Barone (Penalty) 3:1.46. Vuk Pavkovic 3:2. 82. Surin Phoomvijit 4:2. – Polizei Basel: Gian Luca Iaiza, Lukas Hächler, Roman Riegert, Ramon Müller, Marc Gerber, Fabrizio Barone, Roy Dumartheray, Surin Phoomvijit, Kilian Kaim, Dominik Hirschi, Roger Niederhauser. – Srbija 1968: Milos Tintor, Nenad Milakovic, Vuk Pavkovic, Stefan Kulic, Nikola Puric, Sasa Puric, Davor Cvijetic, Marko Drakul, Uros Tomic, Nebojsa Ratkovic, Nikola Milutinovic. – Verwarnungen: 69. Sasa Puric.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 2: FC Ferad - FC Laufen b 3:4, FC Nordstern BS - FC Arlesheim 5:4, FC Polizei Basel - FC Srbija 1968 4:2, SV Muttenz - SC Binningen a 1:2, SC Basel Nord - FC Atletico Basel 3:5

Tabelle: 1. FC Atletico Basel 1 Spiel/3 Punkte (5:3). 2. FC Polizei Basel 1/3 (4:2), 3. FC Nordstern BS 1/3 (5:4), 4. FC Laufen b 1/3 (4:3), 5. SC Binningen a 1/3 (2:1), 6. FC Birsfelden 1/1 (2:2), 7. SC Steinen Basel a 1/1 (2:2), 8. FC Arlesheim 1/0 (4:5), 9. FC Ferad 1/0 (3:4), 10. SV Muttenz 1/0 (1:2), 11. SC Basel Nord 1/0 (3:5), 12. FC Srbija 1968 1/0 (2:4).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des FVNWS.

