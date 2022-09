4. Liga, Gruppe 2 Posavina entscheidet Spitzenspiel gegen Alemannia Basel für sich Posavina reiht Sieg an Sieg: Gegen Alemannia Basel hat das Team am Sonntag bereits den dritten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 0:1

(chm)

Zum Ausgleich für NK Posavina traf Marin Gudelj in der 17. Minute. Gleichstand war in der 75. Minute hergestellt: Marko Topic traf für NK Posavina. Nur ein Minuten nach dem Anschluss glich Marko Topic das Spiel für NK Posavina mit einem weiteren Treffer aus. In der 80. Minute schoss Serafin Petermann Alemannia Basel mittels Elfmeter in Führung (1:0).

Gelbe Karten gab es bei Alemannia Basel für Timotheus Zeiser (74.) und Nicolas Kramer (77.). Posavina blieb ohne Karte.

Mit einem Gegentore-Schnitt von 0.8 hat die Abwehr von Posavina ihre Qualitäten in den bisherigen Spielen schon vermehrt unter Beweis gestellt. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 9 erzielten Toren Rang 4.

Alemannia Basel lässt im Schnitt nicht so viele Tore zu wie im Spiel gegen Posavina. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1 (Rang 2).

In der Tabelle verbessert sich Posavina von Rang 3 auf 1. Das Team hat neun Punkte. Posavina feiert mit dem Sieg gegen Alemannia Basel bereits den dritten Sieg der Saison. Das Team hat dreimal zuhause und nie auswärts gewonnen. Verloren hat das Team noch nie.

Posavina spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Münchenstein a (Platz 5). Zu diesem Spiel kommt es am 17. September (17.00 Uhr, Welschmatt, Münchenstein).

Alemannia Basel steht in der Tabelle neu auf Rang 4 (zuvor: 2). Das Team hat sechs Punkte. Nach zwei Siegen in Serie verliert Alemannia Basel erstmals wieder.

Im nächsten Spiel trifft Alemannia Basel in einem Heimspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zehntplatzierte FC Aesch b. Die Partie findet am 18. September statt (11.00 Uhr, Hörnli, Basel).

Telegramm: NK Posavina - BCO Alemannia Basel 3:1 (0:0) - Fiechten, Reinach – Tore: 17. Marin Gudelj 0:0. 75. Marko Topic 0:0. 76. Marko Topic 0:0. 80. Serafin Petermann (Penalty) 0:1. – Posavina: Patrik Gavran, Antonio Gregorovic, Dominik Situm, Marko Radic, Alen Piljic, Gabriel Topic, Bonito Tokic, Antonio Gudelj, Sandro Gogic, Marin Gudelj, Marijo Mrkonjic. – Alemannia Basel: Cédric Federer, Serafin Petermann, David Aleksic, Dénes Zoltan Kövi, Luis Keller, Marc Schielly, Jonas Ayadi, Jaffar Khamis, Peter Betsche, Josip Brisevac, Timotheus Zeiser. – Verwarnungen: 74. Patrik Gavran, 74. Timotheus Zeiser, 77. Nicolas Kramer, 83. Sandro Gogic.

