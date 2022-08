4. Liga, Gruppe 1 Pratteln bezwingt im ersten Spiel auswärts Oberdorf – Aldin Becirovic mit Siegtor Im ersten Spiel der neuen Saison gewinnt Pratteln auswärts gegen Oberdorf 3:2.

(chm)

Die Entscheidung fiel in der 66. Minute, als Aldin Becirovic den Treffer zum 3:2 für Pratteln erzielte.

Den ersten Treffer der Partie hatte Manuel Klein in der 16. Minute für Pratteln geschossen. Kim Kaiser glich in der 28. Minute für Oberdorf aus. Es hiess 1:1. In der 37. Minute war es erneut Kim Kaiser, der Oberdorf mit seinem Tor 2:1 in Führung brachte. Aleksandar Nikolic glich in der 48. Minute für Pratteln aus. Es hiess 2:2.

Bei Pratteln sah Jack Onpeng (88.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Joel Schwendinger (44.) und Aldin Becirovic (83.). Die einzige gelbe Karte bei Oberdorf erhielt: Dany Keiflin (46.)

Nach dem ersten Spiel steht Pratteln auf dem sechsten Rang. Für Pratteln geht es auswärts gegen FC Möhlin-Riburg/ACLI (Platz 9) weiter. Die Partie findet am 27. August statt (18.00 Uhr, Sportzentrum Steinli, Möhlin).

Nach dem ersten Spiel steht Oberdorf auf dem siebten Rang. Im nächsten Spiel kriegt es Oberdorf in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Kaiseraugst. Zu diesem Spiel kommt es am 27. August (18.00 Uhr, Im Liner, Kaiseraugst).

Telegramm: FC Oberdorf - FC Pratteln 2:3 (2:1) - z'Hof, Oberdorf – Tore: 16. Manuel Klein 0:1. 28. Kim Kaiser 1:1. 37. Kim Kaiser 2:1. 48. Aleksandar Nikolic 2:2. 66. Aldin Becirovic 2:3. – Oberdorf: Dany Keiflin, Joël Zemp, Colin Kamber, Filip Lazic, Niels Thommen, Robin Thommen, Roman Spahr, Dimitri Spescha, Nicola Anceschi, Michael Lohner, Kim Kaiser. – Pratteln: Salem Fahdy, Arian Balazi, Kastriot Ferati, Aleksandar Nikolic, Manuel Klein, Joel Schwendinger, Semih Cin, Aldin Becirovic, Jack Onpeng, Ufuk Yorozlu, Idriz Basic. – Verwarnungen: 44. Joel Schwendinger, 46. Dany Keiflin, 83. Aldin Becirovic – Ausschluss: 88. Jack Onpeng.

