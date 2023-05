4. Liga, Gruppe 1 Pratteln holt sich drei Punkte gegen Virtus Liestal – Gabriel Andrijasevic mit Last-Minute-Treffer Pratteln behielt im Spiel gegen Virtus Liestal am Dienstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:3.

Das Skore eröffnete Gani Selishta in der 21. Minute. Er traf für Pratteln zum 1:0. Samuele Dunkel erhöhte in der 35. Minute zur 2:0-Führung für Pratteln. Der Anschlusstreffer für Virtus Liestal zum 1:2 kam in der 47. Minute. Verantwortlich dafür war David Bürki.

Virtus Liestal glich in der 54. Minute durch Nico De Simone aus. In der 75. Minute schoss Jorma Isenschmid Pratteln mittels Elfmeter in Führung (3:2). Ein Penalty, erfolgreich verwandelt durch Simon Mirakaj, sorgte in der 89 für den Ausgleich für Virtus Liestal. In den Schlussminuten machte Gabriel Andrijasevic alles klar. Sein Treffer in der 91. Minute zum 4:3 sicherte Pratteln den Sieg.

Gelbe Karten gab es bei Pratteln für Jack Onpeng (83.), Gabriel Andrijasevic (90.) und Idriz Basic (94.). Eine Verwarnung gab es für Virtus Liestal, nämlich für Alessandro Basile (86.).

Keine Änderung in der Tabelle für Pratteln: Mit 40 Punkten liegt das Team auf Rang 4. Für Pratteln ist es bereits der 13. Sieg der laufenden Saison. Das Team hat siebenmal zuhause und sechsmal auswärts gewonnen. Ein Spiel von Pratteln ging unentschieden aus.

Pratteln tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Eiken an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (20. Mai) (18.00 Uhr, Sportanlage Netzi, Eiken,).

Für Virtus Liestal hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 28 Punkten auf Rang 5. Virtus Liestal hat bisher achtmal gewonnen, neunmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Virtus Liestal tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Kaiseraugst an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Das Spiel findet am Samstag (20. Mai) statt (17.00 Uhr, Stadion Gitterli, Liestal).

Telegramm: FC Pratteln - AC Virtus Liestal 4:3 (2:0) - In den Sandgruben, Pratteln – Tore: 21. Gani Selishta 1:0. 35. Samuele Dunkel 2:0. 47. David Bürki 2:1. 54. Nico De Simone 2:2. 75. Jorma Isenschmid (Penalty) 3:2.89. Simon Mirakaj (Penalty) 3:3.91. Gabriel Andrijasevic 4:3. – Pratteln: Nicolas Kent, Aldin Becirovic, Jack Onpeng, Yasin Gün, Jorma Isenschmid, Gani Selishta, Idriz Basic, Semih Cin, Samuele Dunkel, Janis Dannmeyer, Gabriel Andrijasevic. – Virtus Liestal: Alessandro Allegra, Alessandro Basile, Riccardo Basile, Simon Mirakaj, David Bürki, Jonatan De Simone, Alessio Nucerito, Riccardo Costanzo, Leonardo Tufilli, Mattia Tufilli, Nico De Simone. – Verwarnungen: 83. Jack Onpeng, 86. Alessandro Basile, 90. Gabriel Andrijasevic, 94. Idriz Basic.

