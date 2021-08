4. Liga, Gruppe 1 Pratteln mit Auswärtserfolg bei Laufenburg-Kaisten Pratteln hat auch sein zweites Spiel für sich entschieden: Gegen Laufenburg-Kaisten setzt es auswärts ein 3:1 ab.

(chm)

Den Auftakt machte Ibro Hrustic, der in der 2. Minute für Pratteln zum 1:0 traf. In der 4. Minute baute Janis Dannmeyer den Vorsprung für Pratteln auf zwei Tore aus (2:0). Per Penalty traf Antonio Fiore in der 24. Minute für Laufenburg-Kaisten zum Anschlusstreffer (1:.) das letzte Tor der Partie fiel in der 46. Minute, als Ruben Erzer die Führung für Pratteln auf 3:1 erhöhte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Pratteln, Robert Florentin (79.) kassierte sie. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Laufenburg-Kaisten, Nedeljko Brankovic (57.) kassierte sie.

In der Tabelle steht Pratteln nach dem zweiten Spiel auf Rang 1 (sechs Punkte). Für Pratteln geht es zuhause gegen AC Rossoneri weiter. Das Spiel findet am 4. September statt (18.00 Uhr, In den Sandgruben, Pratteln).

In der Tabelle steht Laufenburg-Kaisten nach dem zweiten Spiel auf Rang 9 (ein Punkt). Laufenburg-Kaisten trifft im nächsten Spiel auswärts auf das stark gestartete Team FC Eiken. Diese Begegnung findet am 4. September statt (18.00 Uhr, Sportanlage Netzi, Eiken,).

Telegramm: FC Laufenburg-Kaisten - FC Pratteln 1:3 (1:2) - Blauen, Laufenburg – Tore: 2. Ibro Hrustic 0:1. 4. Janis Dannmeyer 0:2. 24. Antonio Fiore (Penalty) 1:2.46. Ruben Erzer 1:3. – Laufenburg-Kaisten: Christian Truog, Giuseppe Iudici, Nedeljko Brankovic, Tobias Hüsler, Francesco Buccheri, Simon Schmid, Antonio Fiore, Vincenzo Fiore, Tiago Concalves Costa, Jannik Näf, Steven Winter. – Pratteln: Alper Cinardere, Alessandro Basile, Murat Can Ilhan, Yasin Gün, Ibro Hrustic, Janis Dannmeyer, Semih Cin, Jack Onpeng, Ruben Erzer, Leonardo Tufilli, Daniel Stücklin. – Verwarnungen: 57. Nedeljko Brankovic, 79. Robert Florentin.

Tabelle: 1. FC Pratteln 2 Spiele/6 Punkte (5:2). 2. FC Eiken 2/6 (5:1), 3. FC Frenkendorf 2/6 (7:3), 4. AC Rossoneri 2/4 (1:0), 5. FC Diegten Eptingen 2/3 (3:3), 6. FC Wallbach-Zeiningen 2/3 (3:5), 7. AC Virtus Liestal 2/3 (4:5), 8. FC Oberdorf 2/3 (7:4), 9. FC Laufenburg-Kaisten 2/1 (1:3), 10. SV Sissach 2/0 (1:7), 11. FC Rheinfelden 2/0 (2:4), 12. FC Kaiseraugst 2/0 (1:3).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.08.2021 18:53 Uhr.