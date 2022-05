4. Liga, Gruppe 1 Pratteln mit drei Punkten auswärts gegen Virtus Liestal – Später Siegtreffer Virtus Liestal lag gegen Pratteln deutlich vorne, nämlich 2:0 (24. Minute) - und verlor dennoch. Pratteln feiert einen 5:4-Auswärtssieg.

In der 24. Minute erhöhte Virtus Liestal seine Führung auf 2:0. Doch ab der 31. Minute setzte Pratteln zur Wende an, als Diego Conte zum 1:2 traf. Das Team verwandelte den Rückstand in einen Sieg dank Toren von Diego Conte (31.), Ruben Erzer (37.), Janis Dannmeyer (48.), Leonardo Tufilli (77.) und Jack Onpeng (86.).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Pratteln für Ardit Dema (37.) und Riccardo Basile (75.). Eine Verwarnung gab es für Virtus Liestal, nämlich für Noah Davide Plozza (47.).

Kein Team schiesst mehr Tore pro Spiel in der Gruppe als Pratteln: Durchschnittlich trifft die Offensive 3.1 Mal pro Partie.

Mit dem Sieg rückt Pratteln um einen Platz nach vorne. Mit 28 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Pratteln hat bisher achtmal gewonnen, dreimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Pratteln tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Oberdorf an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 7. Mai statt (19.30 Uhr, In den Sandgruben, Pratteln).

Für Virtus Liestal hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 21 Punkten auf Rang 6. Für Virtus Liestal war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Virtus Liestal auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Eiken. Das Spiel findet am 7. Mai statt (18.00 Uhr, Sportanlage Netzi, Eiken,).

Telegramm: AC Virtus Liestal - FC Pratteln 4:5 (2:2) - Stadion Gitterli, Liestal – Tore: 21. Fabio Petrucci 1:0. 24. Fabio Petrucci 2:0. 31. Diego Conte 2:1. 37. Ruben Erzer 2:2. 48. Janis Dannmeyer 2:3. 57. Fabio Petrucci 3:3. 62. Nrece Nrecaj 4:3. 77. Leonardo Tufilli 4:4. 86. Jack Onpeng 4:5. – Virtus Liestal: Florian Gaschen, Rodrigo Antonio Polonio de Jesus, Raphael Buser, Sahincan Aydogdu, David Bürki, Nrece Nrecaj, Noah Davide Plozza, Ognien Colovic, Dries Neirinck, Fabio Petrucci, Stefano Gigliotti. – Pratteln: Emre Gün, Diego Conte, Yasin Gün, Riccardo Basile, Alessandro Basile, Janis Dannmeyer, Ruben Erzer, Semih Cin, Leonardo Tufilli, Jack Onpeng, Ardit Dema. – Verwarnungen: 37. Ardit Dema, 47. Noah Davide Plozza, 75. Riccardo Basile.

