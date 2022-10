4. Liga, Gruppe 1 Pratteln mit Sieg gegen Laufenburg-Kaisten Pratteln behielt im Spiel gegen Laufenburg-Kaisten am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:2.

Semih Cin eröffnete in der 16. Minute das Skore, als er für Pratteln das 1:0 markierte. Tamaz Avdalian sorgte in der 60. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Pratteln. Die 64. Minute brachte für Laufenburg-Kaisten den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Thilaksan Selvaratnam.

Ufuk Yorozlu sorgte in der 88. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Pratteln. In der Schlussphase kam Laufenburg-Kaisten noch auf 2:3 heran. Vincenzo Fiore war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 90. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Pratteln. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Laufenburg-Kaisten, Vincenzo Fiore (87.) kassierte sie.

Dass Pratteln viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen elf Spielen hat Pratteln durchschnittlich 2.8 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 4 mit durchschnittlich 1.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Pratteln. Das Team liegt mit 24 Punkten auf Rang 3. Für Pratteln ist es der zweite Sieg in Serie.

Pratteln spielt in der nächsten Partie zuhause gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Oberdorf (Rang 11). Zu diesem Spiel kommt es am 19. März (17.00 Uhr, In den Sandgruben, Pratteln).

Für Laufenburg-Kaisten hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 8. Für Laufenburg-Kaisten war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Laufenburg-Kaisten spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Kaiseraugst (Platz 4). Diese Begegnung findet am 18. März statt (18.00 Uhr, Im Liner, Kaiseraugst).

Telegramm: FC Pratteln - FC Laufenburg-Kaisten 3:2 (1:0) - In den Sandgruben, Pratteln – Tore: 16. Semih Cin 1:0. 60. Tamaz Avdalian 2:0. 64. Thilaksan Selvaratnam 2:1. 88. Ufuk Yorozlu 3:1. 90. Vincenzo Fiore 3:2. – Pratteln: Nicolas Kent, Aldin Becirovic, Karamba Badiane, Yasin Gün, Jorma Isenschmid, Arian Balazi, Jack Onpeng, Semih Cin, Ufuk Yorozlu, Tamaz Avdalian, Leutrim Teplani. – Laufenburg-Kaisten: Mathias Gehrig, Alejandro Ritz, Robin Böller, Antonio Fiore, Raphael Sigstein, Tiago Goncalves Costa, Nedeljko Brankovic, Vincenzo Fiore, Antonio Fiore, Benjamin Etter, Thilaksan Selvaratnam. – Verwarnungen: 56. Karamba Badiane, 56. Aldin Becirovic, 76. Raphael Saccomani, 84. Tamaz Avdalian, 87. Vincenzo Fiore.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

