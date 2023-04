4. Liga, Gruppe 1 Pratteln setzt Siegesserie auch gegen Diegten Eptingen fort Pratteln setzt seine Siegesserie auch gegen Diegten Eptingen fort. Das 4:0 zuhause am Sonntag bedeutet bereits den fünften Vollerfolg in Folge.

(chm)

Das Tor von Samuele Dunkel in der 21. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Pratteln. In der 25. Minute baute Gabriel Andrijasevic den Vorsprung für Pratteln auf zwei Tore aus (2:0). Pratteln erhöhte in der 44. Minute seine Führung durch Samuele Dunkel weiter auf 3:0. Das letzte Tor der Partie erzielte Gabriel Andrijasevic, der in der 65. Minute die Führung für Pratteln auf 4:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Diegten Eptingen für Jan Krieg (19.) und Silvan Fehlmann (64.). Keine einzige Karte erhielt Pratteln.

Pratteln hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Die total 39 Tore in 14 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.8 Toren pro Match.

Die Abwehr von Diegten Eptingen kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 2.8 (Rang 8).

Pratteln bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 33 Punkten auf Rang 3. Für Pratteln ist es der fünfte Sieg in Serie.

Für Pratteln geht es auf fremdem Terrain gegen SV Sissach (Platz 8) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 15. April (20.15 Uhr, Sportzentrum Tannenbrunn, Sissach).

Für Diegten Eptingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 9. Diegten Eptingen hat bisher dreimal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Diegten Eptingen spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Kaiseraugst (Platz 4). Das Spiel findet am 15. April statt (19.45 Uhr, Hofmatt, Diegten).

Telegramm: FC Pratteln - FC Diegten Eptingen 4:0 (3:0) - In den Sandgruben, Pratteln – Tore: 21. Samuele Dunkel 1:0. 25. Gabriel Andrijasevic 2:0. 44. Samuele Dunkel 3:0. 65. Gabriel Andrijasevic 4:0. – Pratteln: Emre Gün, Aldin Becirovic, Kastriot Ferati, Robin Manuel Risch, Jorma Isenschmid, Kevin Dinaj, Samuele Dunkel, Jack Onpeng, Davide Restieri, Semih Cin, Gabriel Andrijasevic. – Diegten Eptingen: Dominik Meier, Pascal Schäublin, Manuel Bätscher, Silvan Fehlmann, Ramon Ryf, Rafael Bätscher, Jan Krieg, Lorin Weber, Rouven Schäfer, Gabriel Flühler, Timo Zeller. – Verwarnungen: 19. Jan Krieg, 64. Silvan Fehlmann.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 03.04.2023 02:55 Uhr.