4. Liga, Gruppe 1 Pratteln setzt Siegesserie auch gegen Möhlin-Riburg/ACLI fort – Gabriel Andrijasevic entscheidet Spiel Pratteln setzt seine Siegesserie auch gegen Möhlin-Riburg/ACLI fort. Das 2:1 zuhause am Samstag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Folge.

Zunächst musste Pratteln einen Rückstand hinnehmen: In der 17. Minute traf Korab Bislimi für Möhlin-Riburg/ACLI zum 1:0. Zwei Tore innerhalb von 14 Minuten brachten aber für Pratteln die Wende. Samuele Dunkel schoss in der 35. Minute den Ausgleich, in der 49. Minute erzielte Gabriel Andrijasevic den Siegtreffer.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Keine Änderung in der Tabelle für Pratteln: Das Team liegt mit 30 Punkten auf Rang 3. Für Pratteln ist es der vierte Sieg in Serie.

Pratteln spielt in der nächsten Partie daheim gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Diegten Eptingen (Rang 9). Zu diesem Spiel kommt es am 2. April (17.00 Uhr, In den Sandgruben, Pratteln).

Für Möhlin-Riburg/ACLI hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 15 Punkten auf Rang 6. Möhlin-Riburg/ACLI hat bisher viermal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Möhlin-Riburg/ACLI spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Kaiseraugst (Platz 4). Zu diesem Spiel kommt es am 1. April (18.00 Uhr, Im Liner, Kaiseraugst).

Telegramm: FC Pratteln - FC Möhlin-Riburg/ACLI 2:1 (1:1) - In den Sandgruben, Pratteln – Tore: 17. Korab Bislimi 0:1. 35. Samuele Dunkel (Penalty) 1:1.49. Gabriel Andrijasevic 2:1. – Pratteln: Nicolas Kent, Robert Gjergjaj, Kastriot Ferati, Jack Onpeng, Jorma Isenschmid, Aldin Becirovic, Janis Dannmeyer, Samuele Dunkel, Semih Cin, Gabriel Andrijasevic, Jason Palladino. – Möhlin-Riburg/ACLI: Alessandro Pauli, Sinan Cetinkaya, Simon Lamprecht, Tim Lamprecht, Sébastien Arndt, Ciriaco De Minico, Alessandro Bleuel, Vittorio Grande, Dario Vogel, Korab Bislimi, Mateo Chamorro. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

