2. Liga Pratteln setzt Siegesserie auch gegen Old Boys fort Pratteln setzt seine Siegesserie auch gegen Old Boys fort. Das 2:0 auswärts am Sonntag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie( in vier Spielen).

(chm)

In der 53. Minute war es an Marco Castaldo, Pratteln 1:0 in Führung zu bringen. Der gleiche Marco Castaldo war in der 76. Minute auch für das 2:0 für Pratteln verantwortlich.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Old Boys für Claudio Pier Di Lisa (60.) und Riccardo Donadei (73.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Pratteln, Uros Ilic (57.) kassierte sie.

Pratteln liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 3. Das Team hat neun Punkte. Für Pratteln ist es der dritte Sieg in Serie.

Pratteln spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Gelterkinden (Platz 5). Zu diesem Spiel kommt es am 11. September (17.00 Uhr, In den Sandgruben, Pratteln).

Old Boys liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 9. Das Team hat drei Punkte. Für Old Boys war es bereits die zweite Niederlage in Serie. Old Boys verlor zudem erstmals zuhause.

Für Old Boys geht es in einem Auswärtsspiel gegen SV Sissach (Platz 11) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 11. September (18.00 Uhr, Sportzentrum Tannenbrunn, Sissach).

Telegramm: BSC Old Boys - FC Pratteln 0:2 (0:0) - Schützenmatte, Basel – Tore: 53. Marco Castaldo 0:1. 76. Marco Castaldo 0:2. – Old Boys: Nico Winter, Francesco Savoca, Riccardo Donadei, Maximilian Mamot, Claudio Pier Di Lisa, Nurallah Cagan, Gedion Belachew, Aimé Kusa Massa, Jordanco Danev, Kerim Yilmaz, Alban Suka. – Pratteln: Salem Fahdy, Boban Jevremovic, Meriton Neziraj, Riccardo Costanzo, Yannic Cotting, Rijad Shala, Uros Ilic, Talha Esastürk, Marco Castaldo, Gabriele Stefanelli, Jose Argenis Pichardo Santos. – Verwarnungen: 57. Uros Ilic, 60. Claudio Pier Di Lisa, 73. Riccardo Donadei.

Tabelle: 1. FC Aesch 4 Spiele/10 Punkte (13:3). 2. FC Allschwil 4/10 (11:4), 3. FC Pratteln 4/9 (11:5), 4. FC Reinach 4/9 (9:5), 5. FC Gelterkinden 4/6 (6:5), 6. SV Muttenz 3/5 (6:5), 7. FC Möhlin-Riburg/ACLI 4/4 (9:10), 8. FC Wallbach-Zeiningen 3/3 (5:6), 9. BSC Old Boys 4/3 (5:11), 10. FC Dardania 4/3 (9:13), 11. SV Sissach 4/2 (5:10), 12. FC Amicitia Riehen 3/1 (2:11), 13. FC Birsfelden 3/1 (4:7), 14. NK Pajde 0/0 (0:0).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.09.2021 17:45 Uhr.