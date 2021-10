2. Liga Pratteln setzt Siegesserie auch gegen Reinach fort Pratteln setzt seine Siegesserie auch gegen Reinach fort. Das 4:0 zuhause am Samstag bedeutet bereits den siebten Vollerfolg in Serie( in acht Spielen).

(chm)

Jose Argenis Pichardo Santos brachte Pratteln 1:0 in Führung (19. Minute). In der 43. Minute baute der gleiche Jose Argenis Pichardo Santos die Führung für Pratteln weiter aus. Pratteln erhöhte in der 46. Minute seine Führung durch Luca Sarro weiter auf 3:0. Mit einem weiteren Tor sorgte Luca Sarro in der 73. Minute für das 4:0 für Pratteln.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Luca Sarro von Pratteln erhielt in der 45. Minute die gelbe Karte.

Mit einem Gegentore-Schnitt von 0.9 hat die Abwehr von Pratteln ihre Qualitäten in den bisherigen Spielen schon vermehrt unter Beweis gestellt. Das Team hat die zweitbeste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 22 erzielten Toren Rang 2.

Pratteln bleibt Leader: Das Team hat nach acht Spielen 21 Punkte auf dem Konto. Für Pratteln ist es der siebte Sieg in Serie.

Für Pratteln geht es auf fremdem Terrain gegen FC Wallbach-Zeiningen (Platz 5) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 16. Oktober (18.30 Uhr, Buhnacker, Wallbach).

Für Reinach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 15 Punkten auf Rang 4. Für Reinach war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Als nächstes trifft Reinach zuhause mit SV Sissach (Platz 12) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 17. Oktober statt (14.00 Uhr, Fiechten, Reinach).

Telegramm: FC Pratteln - FC Reinach 4:0 (2:0) - In den Sandgruben, Pratteln – Tore: 19. Jose Argenis Pichardo Santos 1:0. 43. Jose Argenis Pichardo Santos 2:0. 46. Luca Sarro 3:0. 73. Luca Sarro 4:0. – Pratteln: Salem Fahdy, Riccardo Costanzo, Meriton Neziraj, Robin Manuel Risch, Arian Balazi, Talha Esastürk, Uros Ilic, Yannic Cotting, Alexandre Costa Da Silva, Jose Argenis Pichardo Santos, Luca Sarro. – Reinach: Joel Gerster, Andreas Schöne, Nick Oppliger, Luc Durisch, Tobias Fankhauser, Yannis Friedli, Luca Manieri, Stefan Rau, Misha Wyden, Tobias Vetter, Valerio Ronchi. – Verwarnungen: 45. Luca Sarro.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Pratteln - FC Reinach 4:0, FC Allschwil - FC Wallbach-Zeiningen 1:1, FC Birsfelden - FC Amicitia Riehen 0:3, SV Muttenz - FC Möhlin-Riburg/ACLI 1:4

Tabelle: 1. FC Pratteln 8 Spiele/21 Punkte (22:7). 2. FC Aesch 8/17 (27:8), 3. FC Allschwil 8/16 (19:8), 4. FC Reinach 9/15 (19:21), 5. FC Wallbach-Zeiningen 8/14 (13:10), 6. SV Muttenz 8/12 (16:16), 7. BSC Old Boys 7/10 (12:12), 8. FC Gelterkinden 8/10 (10:13), 9. FC Möhlin-Riburg/ACLI 9/10 (16:15), 10. FC Dardania 8/8 (17:22), 11. FC Amicitia Riehen 8/5 (8:19), 12. SV Sissach 7/3 (8:22), 13. FC Birsfelden 8/1 (10:24), 14. NK Pajde 0/0 (0:0).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.10.2021 03:38 Uhr.