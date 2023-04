4. Liga, Gruppe 1 Pratteln setzt Siegesserie auch gegen Sissach fort Pratteln setzt seine Siegesserie auch gegen Sissach fort. Das 3:2 auswärts am Samstag bedeutet bereits den sechsten Vollerfolg in Serie.

(chm)

Das Skore eröffnete Semih Cin in der 2. Minute. Er traf für Pratteln zum 1:0. Jorma Isenschmid sorgte in der 8. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Pratteln. Maurice Simon sorgte in der 16. Minute für Sissach für den Anschlusstreffer zum 1:2.

Den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Pratteln stellte Gabriel Andrijasevic in Minute 83 her. Sissach kam in der 87. Minute auf ein Tor heran, als Alex Nyarko per Elfmeter zum 2:3 traf.

Im Spiel gab es total zehn Karten. Sissach kassierte sechs gelbe Karten. Bei Pratteln gab es vier gelbe Karten.

Mit einem Tore-Schnitt von 2.8 Toren pro Spiel ist Pratteln bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 4 mit durchschnittlich 1.5 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Sissach kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 2.9 (Rang 9).

Die Tabellensituation hat sich für Pratteln nicht verändert. 36 Punkte bedeuten Rang 3. Für Pratteln ist es der sechste Sieg in Serie.

Pratteln tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Frenkendorf an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Das Spiel findet am 23. April statt (17.00 Uhr, In den Sandgruben, Pratteln).

Für Sissach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 8. Sissach hat bisher viermal gewonnen, zehnmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Sissach geht es auswärts gegen FC Kaiseraugst (Platz 4) weiter. Das Spiel findet am 22. April statt (18.00 Uhr, Im Liner, Kaiseraugst).

Telegramm: SV Sissach - FC Pratteln 2:3 (1:2) - Sportzentrum Tannenbrunn, Sissach – Tore: 2. Semih Cin 0:1. 8. Jorma Isenschmid 0:2. 16. Maurice Simon 1:2. 83. Gabriel Andrijasevic 1:3. 87. Alex Nyarko (Penalty) 2:3. – Sissach: Marc Kühn, Matteo Tomeo, Joel Chretien, Jeton Asani, Aurin Stricker, Andrin Mumenthaler, Olivier Lerch, Dominic Hunziker, Alban Asani, Gustavo Lourenco Goncalves, Maurice Simon. – Pratteln: Nicolas Kent, Aldin Becirovic, Robin Manuel Risch, Aleksandar Nikolic, Andres Alejandro Sandoval Murillo, Jimmy Vieira, Jorma Isenschmid, Yasin Gün, Semih Cin, Samuele Dunkel, Gabriel Andrijasevic. – Verwarnungen: 17. Jeton Asani, 27. Aurin Stricker, 30. Dominic Hunziker, 45. Aldin Becirovic, 58. Jimmy Vieira, 68. Nicola Lucini, 75. Alban Asani, 81. Olivier Lerch, 87. Aleksandar Nikolic, 92. Janis Dannmeyer.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.04.2023 17:22 Uhr.