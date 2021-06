2. Liga Pratteln siegt gegen Wallbach Pratteln behielt im Spiel gegen Wallbach am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 2:0.

(chm)

Pratteln entschied die Partie durch einen Doppelschlag: Zunächst war Hugo Juliao Pereira in der 70. Minute erfolgreich, dann traf Davide Restieri 4 Minuten später zum 2:0.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Pratteln machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um vier Plätze und liegt neu mit 20 Punkten auf Rang 4. Pratteln hat bisher sechsmal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Pratteln ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt.

Nach der Niederlage büsst Wallbach einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 17 Punkten auf Rang 8. Für Wallbach war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Für Wallbach ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt.

Telegramm: FC Pratteln - FC Wallbach-Zeiningen 2:0 (0:0) - In den Sandgruben, Pratteln – Tore: 70. Hugo Juliao Pereira 1:0. 74. Davide Restieri 2:0. – Pratteln: Salem Fahdy, Arian Balazi, Gleison Silva dos Santos, Diego Conte, Alexandre Costa Da Silva, Rijad Shala, Hugo Juliao Pereira, Ruben Kotlar, Uros Ilic, Jose Argenis Pichardo Santos, Gabriele Stefanelli. – Wallbach: Nico Autino, Diego Alletto, Timo Kaufmann, Simon Jegge, Jonas Freiermuth, Silvan Füglister, Benjamin Guarda, Roberto Rochelin, Pascal Hasler, Haris Malmudirevic, Sebastian Leiggener. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Möhlin-Riburg/ACLI - FC Dardania 10:2, FC Birsfelden - FC Aesch 2:2, SV Muttenz - FC Concordia Basel 1:3, FC Reinach - FC Black Stars 2:0, AS Timau Basel - FC Gelterkinden 2:3, FC Pratteln - FC Wallbach-Zeiningen 2:0, BSC Old Boys - FC Laufen 6:0

Tabelle: 1. FC Concordia Basel 13 Spiele/36 Punkte (54:13). 2. FC Reinach 13/23 (32:27), 3. FC Birsfelden 13/22 (28:23), 4. FC Pratteln 13/20 (31:26), 5. SV Muttenz 13/19 (33:35), 6. FC Aesch 13/19 (29:25), 7. FC Dardania 13/18 (27:43), 8. FC Wallbach-Zeiningen 13/17 (24:36), 9. FC Gelterkinden 13/16 (19:22), 10. BSC Old Boys 13/16 (29:25), 11. FC Möhlin-Riburg/ACLI 13/16 (37:38), 12. FC Black Stars 13/13 (25:31), 13. AS Timau Basel 13/13 (24:30), 14. FC Laufen 13/12 (22:40).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga finden Sie auf der Website des FVNWS.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.06.2021 22:14 Uhr.