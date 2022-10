4. Liga, Gruppe 3 Reinach bezwingt auswärts Soleita Hofstetten – Später Siegtreffer durch Ruben Da Costa Ventura Reinach gewinnt am Samstag auswärts gegen Soleita Hofstetten 1:0.

(chm)

Das einzige Tor der Partie fiel erst in der Schlussphase. In der 86. Minute schoss Ruben Da Costa Ventura das 1:0.

Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Reinach. Soleita Hofstetten blieb ohne Karte.

Reinach machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit zwölf Punkten auf Rang 3. Reinach hat bisher viermal gewonnen und dreimal verloren.

Als nächstes trifft Reinach zuhause mit FC Riederwald (Rang 9) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am 15. Oktober statt (19.30 Uhr, Fiechten, Reinach).

Für Soleita Hofstetten hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit einem Punkt auf Rang 10. Für Soleita Hofstetten war es bereits die fünfte Niederlage in Serie.

Soleita Hofstetten tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Ettingen an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Diese Begegnung findet am 14. Oktober statt (19.45 Uhr, Sportanlage Hintere Matten, Ettingen).

Telegramm: SC Soleita Hofstetten - FC Reinach 0:1 (0:0) - Chöpfli, Hofstetten – Tor: 86. Ruben Da Costa Ventura 0:1. – Soleita Hofstetten: Timon Haizmann, Nils Lehni, Mathias Hägeli, Vincenzo Filetti, Nick Burri, Patrik Tognina, David Hermann, Nicola Cambria, Laurent Matti, David von Graffenried, Yves Karrer. – Reinach: Lukas Doppler, Fabian Huber, Alain Kaiser, Deniz Polat, Sven David, Yannick Strub, Lenard Bubendorf, Lorenzo Di Cesare, Linus Baumberger, Sven Husi, Ruben Da Costa Ventura. – Verwarnungen: 51. Yannick Strub, 73. Alessio Gonzalez, 79. Deniz Polat, 91. Floriano Calo.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 08.10.2022 21:23 Uhr.

