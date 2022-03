4. Liga, Gruppe 3 Reinach gewinnt deutlich gegen Kleinlützel Reinach behielt im Spiel gegen Kleinlützel am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:0.

(chm)

Yannick Strub traf in der 15. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Reinach. Drei Minuten dauerte es, ehe Yannick Strub erneut erfolgreich war. Er traf in der 18. Minute zum 2:0 für Reinach. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Andri Brodmann in der 66. Minute, als er für Reinach zum 3:0 traf.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Daniel Gunti von Kleinlützel erhielt in der 43. Minute die rote Karte.

Die Abwehr von Kleinlützel kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 3.4 Tore pro Partie (Rang 12).

Keine Änderung in der Tabelle für Reinach: 16 Punkte bedeuten Rang 9. Reinach hat bisher fünfmal gewonnen, siebenmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Reinach trifft im nächsten Spiel auf fremdem Terrain auf FC Therwil (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 2. April statt (19.30 Uhr, Känelboden, Therwil).

Kleinlützel verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Kleinlützel hat bisher zweimal gewonnen und elfmal verloren.

Mit dem sechstplatzierten FC Münchenstein kriegt es Kleinlützel als nächstes daheim mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am 3. April statt (13.15 Uhr, Niedermatt, Kleinlützel).

Telegramm: FC Reinach - FC Kleinlützel 3:0 (2:0) - Fiechten, Reinach – Tore: 15. Yannick Strub 1:0. 18. Yannick Strub 2:0. 66. Andri Brodmann 3:0. – Reinach: Lukas Doppler, Fabian Huber, Yannick Stücklin, Alain Kaiser, Sven David, Lenard Bubendorf, Michael Stephane Rodrigues Ramos, Andri Brodmann, robin Martin, Yannick Strub, Floriano Calo. – Kleinlützel: Patrick Wagner, Ruedi Brunner, Fabio Giger, Diego Dreier, Daniel Gunti, Kevin Schenk, Sammy Curro, Roman Vogt, Eric Dreier, Simon Wagner, Pirmin Dreier. – Verwarnungen: [[yellows = map(filter(all_cards, a -> a.type == «Verwarnung»), a -> joinStrings(a.minute, «. «, a.player)); list(», «, «false», «,», yellows)]] – Ausschluss: 43. Daniel Gunti.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.03.2022 20:15 Uhr.