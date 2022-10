3. Liga, Gruppe 2 Reinach holt sich drei Punkte gegen Muttenz Reinach behielt im Spiel gegen Muttenz am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:1.

Das erste Tor der Partie erzielte Eric Bernet für Muttenz. In der 20. Minute traf er zum 1:0. Reinach glich in der 66. Minute durch Sven Husi aus. In der 72. Minute war es erneut Sven Husi, der Reinach mit seinem Tor 2:1 in Führung brachte. Das letzte Tor der Partie fiel in der 80. Minute, als Elias Simonato die Führung für Reinach auf 3:1 erhöhte.

Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Reinach. Muttenz blieb ohne Karte.

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Reinach eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1 pro Spiel. Das bedeutet, dass Reinach die 14.-beste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 7 mit durchschnittlich 2.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Muttenz ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 32 Tore in zwölf Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.7 Toren pro Spiel (Rang 10).

Die Tabellensituation hat sich für Reinach nicht verändert. Mit sieben Punkten liegt das Team auf Rang 13. Reinach hat bisher zweimal gewonnen, neunmal verloren und einmal unentschieden gespielt. Reinach konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Reinach tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von SC Binningen b an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am 5. November statt (20.30 Uhr, Spiegelfeld, Binningen).

Für Muttenz hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zehn Punkten auf Rang 10. Nach zwei Siegen in Serie verliert Muttenz erstmals wieder.

Mit dem viertplatzierten NK Alkar kriegt es Muttenz als nächstes daheim mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am 6. November statt (13.00 Uhr, Sportplatz Margelacker, Muttenz).

Telegramm: FC Reinach - SV Muttenz 3:1 (0:1) - Fiechten, Reinach – Tore: 20. Eric Bernet 0:1. 66. Sven Husi 1:1. 72. Sven Husi 2:1. 80. Elias Simonato 3:1. – Reinach: Luca Weisskopf, Augusto Bartalini, Nicola Thommen, Gregor Jeker, Jan Glasstetter, Luca Limardi, Elias Simonato, Tobias Mutz, Marc Widmer, robin Martin, Gian Guiglia. – Muttenz: Yannis Pletscher, Kevin Heinimann, Loris Degen, Janic Spreiter, Joey Ridacker, Luka Putnik, David Leiggener, Eric Bernet, Marc Stebler, Edmond Tahiri, Fabio Bächtold. – Verwarnungen: 78. Robin Martin, 83. Augusto Bartalini, 85. Emanuele Pupo, 91. Tobias Berchtold.

