4. Liga, Gruppe 3 Reinach mit drei Punkten auswärts gegen Münchenstein FC Sieg für Reinach: Gegen Münchenstein FC gewinnt das Team am Samstag auswärts 2:0.

Beide Tore fielen schon in der ersten Halbzeit: Lenard Bubendorf schoss Reinach in der 4. Minute zur 1:0-Führung. In der 35. Minute erhöhte robin Martin auf 2:0 für Reinach.

Bei Münchenstein FC erhielten Basil Jäger (85.), Mahir Ali Calhan (87.) und Dario Muchenberger (90.) eine gelbe Karte. Bei Reinach erhielten Dario Palma (46.) und Andri Brodmann (90.) eine gelbe Karte.

Reinach machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit zwölf Punkten auf Rang 6. Für Reinach ist es der zweite Sieg in Serie.

Auf Reinach wartet im nächsten Spiel das siebtplatzierte Team FC Ettingen, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 16. Oktober statt (17.15 Uhr, Fiechten, Reinach).

Nach der Niederlage büsst Münchenstein FC einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit zehn Punkten auf Rang 9. Münchenstein FC hat bisher dreimal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Münchenstein FC trifft im nächsten Spiel auf fremdem Terrain auf FC Therwil (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 17. Oktober statt (10.00 Uhr, Känelboden, Therwil).

Telegramm: FC Münchenstein - FC Reinach 0:2 (0:2) - Sportplatz Au, Münchenstein – Tore: 4. Lenard Bubendorf 0:1. 35. Robin Martin 0:2. – Münchenstein FC: Alessandro Scerna, Mahir Ali Calhan, Michael Strittmatter, Cyrille Hagen, Basil Jäger, Silvan Stürchler, Fabio Pedrido Reber, Dario Muchenberger, Mohammad Bashir Naderi, Fabio Vigorito, Daniele Abbt. – Reinach: Lukas Doppler, Fabian Huber, Rayan Hajabo, Lorenzo Di Cesare, Sven David, Lenard Bubendorf, robin Martin, Andri Brodmann, Robin Leuenberger, Yannick Stücklin, Dario Palma. – Verwarnungen: 46. Dario Palma, 85. Basil Jäger, 87. Mahir Ali Calhan, 90. Dario Muchenberger, 90. Andri Brodmann.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 3: FC Riederwald - FC Oberwil 2:1, FC Münchenstein - FC Reinach 0:2

Tabelle: 1. FC Laufen a 8 Spiele/20 Punkte (26:7). 2. FC Röschenz 7/16 (19:9), 3. FC Riederwald 8/16 (19:17), 4. FC Oberwil 8/13 (18:11), 5. SC Dornach 7/12 (19:9), 6. FC Reinach 8/12 (16:15), 7. FC Ettingen 8/11 (25:27), 8. FC Aesch 7/10 (31:16), 9. FC Münchenstein 8/10 (14:26), 10. FC Therwil 7/3 (8:25), 11. FC Brislach 7/3 (13:31), 12. FC Kleinlützel 7/3 (11:26).

