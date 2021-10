Frauen 3. Liga Reinach setzt Siegesserie auch gegen Bubendorf fort – Bubendorf verliert nach fünf Siegen Reinach reiht Sieg an Sieg: Gegen Bubendorf hat das Team am Sonntag bereits den vierten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 3:0

(chm)

In der 11. Minute gelang Isabel Wenger der Führungstreffer zum 1:0 für Reinach. Flurina Caviezel sorgte in der 15. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Reinach. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Isabel Wenger in der 81. Minute, als sie für Reinach zum 3:0 traf.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Dass Reinach viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen sieben Spielen hat Reinach durchschnittlich 3 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 1 mit durchschnittlich 1.1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Reinach rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. 13 Punkte bedeuten Rang 3. Reinach hat bisher viermal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Reinach geht es auf fremdem Terrain gegen FC Telegraph BS (Platz 6) weiter. Diese Begegnung findet am 24. Oktober statt (11.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Trotz der Niederlage bleibt Bubendorf auf der Leaderposition. Das Team hat nunmehr 18 Punkte auf dem Konto. Bubendorf hat bisher fünfmal gewonnen und einmal verloren.

Als nächstes tritt Bubendorf in einem Heimspiel gegen das zweitplatzierte Team Team Fricktal zum Spitzenduell an. Diese Begegnung findet am 24. Oktober statt (14.00 Uhr, Brühl, Bubendorf).

Telegramm: FC Reinach - FC Bubendorf 3:0 (2:0) - Fiechten, Reinach – Tore: 11. Isabel Wenger 1:0. 15. Flurina Caviezel 2:0. 81. Isabel Wenger 3:0. – Reinach: Sophie Mc Carvil, Alexandra Meyer, Anna Gerecke, Selina Gysin, Larissa Wasmer, Vera Baltisberger, Melanie Frei, Lidia Limardi, Flurina Caviezel, Nadja Stiegeler, Isabel Wenger. – Bubendorf: Karin Sprunger, Jael Scheibler, Nathalie Wirz, Svenja Kellerhals, Patricia Hartmann, Nina Kosmerlj, Nina Waldmeier, Selene Currenti, Valentina Papic, Erlisa Ibraimi, Naemi Elsässer. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 3. Liga: SV Muttenz - FC Lausen 72 1:0, FC Reinach - FC Bubendorf 3:0

Tabelle: 1. FC Bubendorf 7 Spiele/18 Punkte (32:12). 2. Team Fricktal 7/16 (17:8), 3. FC Reinach 7/13 (21:8), 4. FC Rheinfelden 7/11 (19:16), 5. FC Breitenbach 7/10 (10:8), 6. FC Telegraph BS 7/10 (11:14), 7. SV Muttenz 7/9 (5:8), 8. FC Arlesheim 7/8 (11:15), 9. FC Concordia Basel 7/6 (12:23), 10. FC Lausen 72 7/0 (4:30).

