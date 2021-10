Frauen 3. Liga Reinach setzt Siegesserie auch gegen Rheinfelden fort – Isabel Wenger mit Siegtor Reinach setzt seine Siegesserie auch gegen Rheinfelden fort. Das 1:0 zuhause am Sonntag bedeutet bereits den sechsten Vollerfolg in Folge.

(chm)

Das einzige Tor der Partie fiel bereits in der Startphase: Das 1:0 erzielte Isabel Wenger in der 2. Minute.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In seiner Gruppe hat Reinach den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Die total 24 Tore in neun Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.7 Toren pro Match. In der Abwehr ist Reinach sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Die total 8 Gegentore in neun Spielen bedeuten einen Schnitt von 0.9 Toren pro Match (Rang 1).

Die Tabellensituation bleibt für Reinach unverändert. Das Team liegt mit 19 Punkten auf Rang 2. Für Reinach ist es der sechste Sieg in Serie.

Für Reinach geht es nach der Winterpause daheim gegen FC Breitenbach (Platz 3) weiter. Die Partie findet am 3. April statt ( Uhr, Fiechten, Reinach).

Nach der Niederlage büsst Rheinfelden einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit elf Punkten auf Rang 8. Rheinfelden hat bisher dreimal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Rheinfelden spielt das nächste Spiel nach der Winterpause auswärts gegen Team Fricktal (Platz 4). Diese Begegnung findet am 3. April statt ( Uhr, Sportzentrum Steinli, Möhlin).

Telegramm: FC Reinach - FC Rheinfelden 1:0 (1:0) - Fiechten, Reinach – Tor: 2. Isabel Wenger 1:0. – Reinach: Sophie Mc Carvil, Alexandra Meyer, Anna Gerecke, Selina Gysin, Larissa Wasmer, Fiona Handschin, Julia Bitto, Valeria Sacco, Vera Baltisberger, Lidia Limardi, Isabel Wenger. – Rheinfelden: Claudia Füglistaller, Serena Bühlmann, Karin Mohler Wyss, Cinja Sacher, Antonia Zünd, Nadja Häfeli, Sophia Burgstaller, Laura Vrijbloed, Stephanie Capomolla, Zoë Menzinger, Karina Hill. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 3. Liga: FC Lausen 72 - FC Concordia Basel 1:3, FC Reinach - FC Rheinfelden 1:0, SV Muttenz - FC Bubendorf 0:6

Tabelle: 1. FC Bubendorf 9 Spiele/24 Punkte (41:12). 2. FC Reinach 9/19 (24:8), 3. FC Breitenbach 9/16 (14:10), 4. Team Fricktal 9/16 (17:12), 5. FC Telegraph BS 9/13 (12:16), 6. SV Muttenz 9/12 (8:14), 7. FC Arlesheim 9/11 (14:17), 8. FC Rheinfelden 9/11 (21:20), 9. FC Concordia Basel 9/9 (15:27), 10. FC Lausen 72 9/0 (6:36).

Mehr Details zum Spiel und zur Frauen 3. Liga finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 01.11.2021 01:48 Uhr.