4. Liga, Gruppe 3 Reinach siegt nach drei Niederlagen Sieg für Reinach nach drei Niederlagen in Folge. Gegen Riederwald gewinnt Reinach am Samstag auswärts 3:1.

(chm)

Reinach ging in der 38. Spielminute durch Yannick Strub in Führung, ehe Riederwald in der 43. Minute (Abel Fissehaye) der Ausgleich gelang. Sven Husi brachte Reinach 2:1 in Führung (81. Minute). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Mahir Hür in der 88. Minute. Er traf zum 3:1 für Reinach.

Gelbe Karten gab es bei Reinach für Fabian Huber (55.) und Mahir Hür (62.). Bei Riederwald erhielten Tuna Sen (41.) und Alex Steiner (65.) eine gelbe Karte.

Die Tabellensituation bleibt für Reinach unverändert. Das Team liegt mit 25 Punkten auf Rang 5. Reinach hat bisher achtmal gewonnen, achtmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Reinach tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Ettingen an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 3. Juni statt (20.00 Uhr, Sportanlage Hintere Matten, Ettingen).

Für Riederwald hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sechs Punkten auf Rang 10. Riederwald hat bisher einmal gewonnen, zwölfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Riederwald geht es auswärts gegen FC Breitenbach (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 3. Juni (18.00 Uhr, Sportanlage Grien, Breitenbach).

Telegramm: FC Riederwald - FC Reinach 1:3 (1:1) - Riederwald, Riederwald/Liesberg – Tore: 38. Yannick Strub 0:1. 43. Abel Fissehaye 1:1. 81. Sven Husi 1:2. 88. Mahir Hür 1:3. – Riederwald: François Abt, Matthias Späth, Ramon Henz, Alex Steiner, Yannik Holzherr, Abel Fissehaye, Loyan Geryare, Tuna Sen, Julian Henz, Bowi Berenger Sery, Yannis Grun. – Reinach: Carmelo Orlando, Fabian Huber, Alain Kaiser, Lorenzo Di Cesare, Sven David, Yannick Strub, Yannick Stücklin, Mahir Hür, Linus Baumberger, Ruben Da Costa Ventura, Sven Husi. – Verwarnungen: 41. Tuna Sen, 55. Fabian Huber, 62. Mahir Hür, 65. Alex Steiner.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.05.2023 04:57 Uhr.