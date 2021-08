2. Liga Reinach stolpert gegen Aesch Aesch hat am Sonntag gegen Reinach die Überraschung geschafft: Die zwölftplatzierte Mannschaft siegt auswärts gegen das siebtklassierte Team, und das gleich mit 4:1. Für Aesch war es zugleich der erste Saisonsieg im dritten Spiel.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Aesch: Armin Talic brachte seine Mannschaft in der 28. Minute 1:0 in Führung. Nur drei Minute später traf Armin Talic erneut, so dass es in der 31. Minute 2:0 für Aesch hiess. In der 44. Minute gelang Reinach (Sven Wirz) der Anschlusstreffer (1:2).

Mit seinem Tor in der 51. Minute brachte Jeton Abazi Aesch mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Das letzte Tor der Partie erzielte Joel Schultz, der in der 71. Minute die Führung für Aesch auf 4:1 ausbaute.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Reinach gab es vier gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Aesch für Armin Talic (20.) und Emre Sahin (58.).

In der Tabelle steht Aesch nach dem dritten Spiel auf Rang 1. Aesch hat bisher immer gewonnen, nämlich einmal.

Als nächstes trifft Aesch zuhause mit FC Wallbach-Zeiningen (Rang 9) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am Mittwoch (25. August) statt (20.30 Uhr, Löhrenacker, Aesch).

Nach dem dritten Spiel steht Reinach auf dem 13. Rang. Reinach hat bisher nur verloren, nämlich einmal.

Reinach trifft im nächsten Spiel auf fremdem Terrain auf FC Dardania (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am Mittwoch (25. August) statt (20.30 Uhr, Rankhof, Basel).

Telegramm: FC Reinach - FC Aesch 1:4 (1:2) - Fiechten, Reinach – Tore: 28. Armin Talic 0:1. 31. Armin Talic 0:2. 44. Sven Wirz 1:2. 51. Jeton Abazi 1:3. 71. Joel Schultz 1:4. – Reinach: Valentino Reist, Yannis Friedli, Luc Durisch, Nick Oppliger, Stefan Rau, Sven Wirz, Jonathan Frischknecht, Andreas Schöne, Stefano Lucchi, Claude Schmidlin, Tobias Böhlen. – Aesch: Srdan Lazic, Fabio Limardi, Yves Meier, Marco Palmieri, Uros Ristivojevic, Danilo Ferrari, Emre Sahin, Nico Thüring, Armin Talic, Jeton Abazi, Arianit Tasholli. – Verwarnungen: 9. Stefan Rau, 20. Armin Talic, 50. Stefano Lucchi, 58. Emre Sahin, 70. Tobias Böhlen, 75. Andreas Schöne.

Tabelle: 1. FC Aesch 3 Spiele/3 Punkte (4:1). 2. FC Möhlin-Riburg/ACLI 3/3 (4:2), 3. SV Muttenz 3/3 (2:1), 4. FC Allschwil 3/3 (2:1), 5. FC Birsfelden 3/1 (1:1), 6. SV Sissach 3/1 (1:1), 7. FC Gelterkinden 3/1 (1:1), 8. FC Amicitia Riehen 3/1 (1:1), 9. FC Wallbach-Zeiningen 2/0 (0:0), 10. FC Pratteln 3/0 (1:2), 11. BSC Old Boys 3/0 (1:2), 12. FC Dardania 3/0 (2:4), 13. FC Reinach 3/0 (1:4), 14. NK Pajde [[t.gp]]/0 (0:0).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga finden Sie auf der Website des FVNWS.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.08.2021 00:07 Uhr.