4. Liga, Gruppe 3 Reinach stolpert gegen Oberwil – Manuel Opprecht als Matchwinner Überraschung bei Oberwil gegen Reinach: Der Tabellenachte (Oberwil) hat am Sonntag zuhause den Tabellenersten 2:1 besiegt. Für Oberwil war es zugleich der erste Saisonsieg im sechsten Spiel.

(chm)

Der Siegtreffer für Oberwil gelang Manuel Opprecht in der 70. Minute. In der 25. Minute hatte Josua Furrer Oberwil in Führung gebracht. Der Ausgleich für Reinach fiel in der 46. Minute durch Floriano Calo.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Reinach für Fabio Bögli (88.) und Gennaro Sacco (90.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Oberwil, Matthias Mächler (86.) kassierte sie.

Oberwil hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 0.8 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach zwei Spielen, in denen die Offensive 5 Tore erzielte.

In der Tabelle verbessert sich Oberwil von Rang 8 auf 2. Das Team hat vier Punkte. Oberwil hat bisher einmal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Oberwil in einem Auswärtsspiel mit FC Ettingen (Rang 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 3. September statt (18.30 Uhr, Sportanlage Hintere Matten, Ettingen).

In der Tabelle verliert Reinach Plätze und zwar von Rang 1 auf 3. Das Team hat drei Punkte. Reinach hat bisher einmal gewonnen und einmal verloren.

Reinach spielt in der nächsten Partie daheim gegen einen nominell schwächeren Gegner: SC Dornach a (Rang 9). Diese Begegnung findet am 3. September statt (19.30 Uhr, Fiechten, Reinach).

Telegramm: FC Oberwil - FC Reinach 2:1 (1:0) - Eisweiher, Oberwil – Tore: 25. Josua Furrer 1:0. 46. Floriano Calo (Penalty) 1:1.70. Manuel Opprecht 2:1. – Oberwil: Manuel Schneider, Thierry Geissmann, Timo Grütter, Fabio Zle, Nunzio Incognito, Tobias Schnell, Josua Furrer, Dominic Boltshauser, Manuel Opprecht, Clifford Otieno Ouma, Ivica Ohnjec. – Reinach: Lukas Doppler, Fabian Huber, Lorenzo Di Cesare, Alain Kaiser, Sven David, Linus Baumberger, Yannick Stücklin, Andri Brodmann, Ruben Da Costa Ventura, Fabio Bögli, Floriano Calo. – Verwarnungen: 86. Matthias Mächler, 88. Fabio Bögli, 90. Gennaro Sacco.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 28.08.2022 23:38 Uhr.