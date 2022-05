3. Liga, Gruppe 2 Reinach verliert gegen Seriensieger FC Liestal FC Liestal setzt seine Siegesserie auch gegen Reinach fort. Das 2:0 zuhause am Dienstag bedeutet bereits den neunten Vollerfolg in Serie.

(chm)

Kurz nach der Pause schoss Dylan Hartmann (49. Minute) das 1:0 und brachte FC Liestal auf die Siegesstrasse. Mit dem 2:0 für FC Liestal schoss Marco Hug das letzte Tor der Partie.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Fazil Cakmakkiran von Reinach erhielt in der 71. Minute die gelbe Karte.

FC Liestal hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Durchschnittlich trifft die Offensive 3.5 Mal pro Partie.

Mit dem Sieg rückt FC Liestal um einen Platz nach vorne. Mit 54 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Für FC Liestal ist es der neunte Sieg in Serie.

Als nächstes tritt FC Liestal in einem Auswärtsspiel gegen das drittplatzierte Team FC Rheinfelden 1909 zum Spitzenduell an. Die Partie findet am Samstag (28. Mai) statt (18.00 Uhr, Im Schiffacker, Rheinfelden).

Für Reinach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 26 Punkten auf Rang 10. Reinach hat bisher siebenmal gewonnen, zwölfmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Mit dem viertplatzierten FC Schwarz-Weiss a kriegt es Reinach als nächstes zuhause mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am Sonntag (29. Mai) statt (16.45 Uhr, Fiechten, Reinach).

Telegramm: FC Liestal - FC Reinach 2:0 (0:0) - Stadion Gitterli, Liestal – Tore: 49. Dylan Hartmann 1:0. 67. Marco Hug 2:0. – FC Liestal: Tiziano Hediger, Claudio Vanne, Mario Fellmann, Noel Benz, Kilian Steger, Sandro Heer, Matthias Fricker, Patrick Rudin, Dylan Hartmann, Robby Enz, Marco Hug. – Reinach: Luca Weisskopf, Alessandro Quagliana, Augusto Bartalini, Raphael Schär, robin Martin, Pascal Kraft, Seymen Altundag, Gianni Rocco, Gian Guiglia, Tobias Mutz, Elias Simonato. – Verwarnungen: 71. Fazil Cakmakkiran.

