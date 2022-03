4. Liga, Gruppe 4 Remo Hirschi und Nicholas Visconti führen Binningen zum Sieg gegen Bottecchia BS Binningen behielt im Spiel gegen Bottecchia BS am Sonntag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 11:0.

(chm)

Schon früh setzte Binningen dem Spiel den Stempel auf. Das erste Tor fiel in der 4. Minute, bis zum Halbzeitpfiff stand es bereits 7:0 für den späteren Sieger. In der zweiten Halbzeit erhöhte Binningen noch auf 11:0.

Bottecchia BS gelang kein Tor.

Matchwinner für Binningen waren Remo Hirschi und Nicholas Visconti, die jeweils dreimal trafen. Die weiteren Torschützen für Binningen waren: Sohayl Mehrabi (1 Treffer), Noah Wittlin (1 Treffer), Marvin Laissue (1 Treffer), Esat Ölmez (1 Treffer) und David Zaugg (1 Treffer)

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Binningen schiesst am meisten Tore in seiner Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 5 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach zwölf Spielen, in denen die Offensive 60 Tore erzielte.

Zahlreiche Gegentore sind für Bottecchia BS ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 3.1 Tore pro Partie (Rang 9).

Keine Änderung in der Tabelle für Binningen: Mit 28 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Binningen hat bisher neunmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Binningen zuhause auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das neuntplatzierte FC Dardania. Zu diesem Spiel kommt es am 3. April (16.30 Uhr, Spiegelfeld, Binningen).

Mit der Niederlage rückt Bottecchia BS in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit zehn Punkten neu Platz 8. Für Bottecchia BS ist es bereits die siebte Niederlage der laufenden Saison. Ein Spiel von Bottecchia BS ging unentschieden aus.

Im nächsten Spiel kriegt es Bottecchia BS in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team VfR Kleinhüningen. Diese Begegnung findet am 2. April statt (18.00 Uhr, Sportplatz Schorenmatte, Basel).

Telegramm: US Bottecchia BS - SC Binningen b 0:11 (0:7) - Sportanlage Rheinacker, Landauerstr. 45, – Tore: 4. Sohayl Mehrabi 0:1. 21. Remo Hirschi 0:2. 24. Remo Hirschi 0:3. 25. Remo Hirschi 0:4. 35. Marvin Laissue (Penalty) 0:5.40. Nicholas Visconti 0:6. 44. Esat Ölmez 0:7. 53. David Zaugg 0:8. 60. Nicholas Visconti 0:9. 67. Nicholas Visconti 0:10. 85. Noah Wittlin 0:11. – Bottecchia BS: Domenico Cuzzocrea, Raffaele Peter, Filippo Urso Russo, Patrik Villano, Ivan Cattaneo, Samuele Di Siervi, Carmelo Cipolla, Joao Alves Santos Ventura, Giuseppe Perticone, Gabriele Mercadante, Luigi Ciaramella. – Binningen: Florian Jenny, Fynn Von Planta, Alexander Hafner, Alessio Enrique Ferrara, Marvin Laissue, Sohayl Mehrabi, Benjamin Wirth, Nicolas Spörri, David Zaugg, Remo Hirschi, Esat Ölmez. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 28.03.2022 03:37 Uhr.