4. Liga, Gruppe 1 Rheinfelden 1909 sorgt bei Laufenburg-Kaisten für Überraschung – Burak Hacilar trifft zum Sieg Rheinfelden 1909 hat am Samstag gegen Laufenburg-Kaisten die Überraschung geschafft: Die zwölftplatzierte Mannschaft siegt auswärts gegen das siebtklassierte Team 2:1. Rheinfelden 1909 feierte zugleich den ersten Saisonsieg im 15. Spiel.

(chm)

Rheinfelden 1909 geriet zunächst in Rückstand, als Kevin Gajic in der 13. Minute die zwischenzeitliche Führung für Laufenburg-Kaisten gelang. In der 24. Minute glich Rheinfelden 1909 jedoch aus und ging in der 68. Minute in Führung. Torschütze war beide Male Burak Hacilar.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Laufenburg-Kaisten für Antonio Fiore (54.) und Tiago Goncalves Costa (87.). Rheinfelden 1909 behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Rheinfelden 1909 gibt dank dem Sieg das Schlusslicht ab. Das Team liegt mit acht Punkten auf Rang 11. Das Team verbessert sich um einen Platz. Rheinfelden 1909 hat bisher einmal gewonnen, neunmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Rheinfelden 1909 trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf FC Oberdorf (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 25. April statt (20.00 Uhr, Im Schiffacker, Rheinfelden).

Für Laufenburg-Kaisten hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 14 Punkten auf Rang 7. Für Laufenburg-Kaisten war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Laufenburg-Kaisten geht es auf fremdem Terrain gegen FC Wallbach-Zeiningen (Platz 9) weiter. Die Partie findet am 22. April statt (18.00 Uhr, Unter Reben, Zeiningen).

Telegramm: FC Laufenburg-Kaisten - FC Rheinfelden 1909 1:2 (1:1) - Blauen, Laufenburg – Tore: 13. Kevin Gajic 1:0. 24. Burak Hacilar (Penalty) 1:1.68. Burak Hacilar (Penalty) 1:2. – Laufenburg-Kaisten: Janik Näf, Raphael Sigstein, Dashnor Hoti, Giuseppe Iudici, Alejandro Ritz, Vincenzo Fiore, Robin Böller, Steve Grossenbacher, Antonio Fiore, Kevin Gajic, Simon Näf. – Rheinfelden 1909: Tim Mathys, Ahmed Imeri, Sertac Arabaci, Niro Perez, Andreas Schmidlin, Isyan Atesci, Eric Benz, Yannic Baumann, Burak Hacilar, Juan Castro Nunes, Jerome Ammann. – Verwarnungen: 54. Antonio Fiore, 87. Tiago Goncalves Costa.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.04.2023 04:04 Uhr.