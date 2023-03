4. Liga, Gruppe 1 Rheinfelden 1909 verliert gegen Seriensieger Eiken Eiken setzt seine Siegesserie auch gegen Rheinfelden 1909 fort. Das 3:0 auswärts am Samstag bedeutet bereits den neunten Vollerfolg in Folge.

(chm)

Das Tor von Marc Troller in der 11. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Eiken. Mit seinem Tor in der 74. Minute brachte David Lam Näff Eiken mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Das letzte Tor der Partie erzielte Sandro Schlatter, der in der 83. Minute die Führung für Eiken auf 3:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Rheinfelden 1909 für Andreas Schmidlin (10.) und Gianni Parrillo (21.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Eiken, Hugo Mangnus (68.) kassierte sie.

Mit einem Tore-Schnitt von 3.2 Toren pro Spiel ist Eiken bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 2 mit durchschnittlich 0.9 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Rheinfelden 1909 kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 46 Tore in 13 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.5 Toren pro Spiel (Rang 12).

Eiken bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 32 Punkte bedeuten Rang 2. Für Eiken ist es der neunte Sieg in Serie.

Als nächstes trifft Eiken in einem Auswärtsspiel mit FC Wallbach-Zeiningen (Rang 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am Dienstag (28. März) statt (20.15 Uhr, Unter Reben, Zeiningen).

Rheinfelden 1909 verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Rheinfelden 1909 hat bisher noch nie gewonnen. Viermal spielte das Team unentschieden. Neun Spiele gingen verloren.

Rheinfelden 1909 trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Wallbach-Zeiningen (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 1. April statt (18.00 Uhr, Unter Reben, Zeiningen).

Telegramm: FC Rheinfelden 1909 - FC Eiken 0:3 (0:1) - Im Schiffacker, Rheinfelden – Tore: 11. Marc Troller 0:1. 74. David Lam Näff 0:2. 83. Sandro Schlatter 0:3. – Rheinfelden 1909: Tim Mathys, Dominik Werka, Yanick Bürgin, Sertac Arabaci, Andreas Schmidlin, Burak Hacilar, Jerome Ammann, Gianni Parrillo, Isyan Atesci, Görkem Yildiz, Luca Ferretti. – Eiken: Martin Wüthrich, André Rickenmann, Roberto Rizza, Raffael Rohrer, Sandro Schlatter, Joshua Häsler, Heinz Gärtner, Lawrence Roskosch, Henk Van Heel, Fabian Wüthrich, Marc Troller. – Verwarnungen: 10. Andreas Schmidlin, 21. Gianni Parrillo, 68. Hugo Mangnus.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.03.2023 01:31 Uhr.