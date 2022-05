4. Liga, Gruppe 1 Rheinfelden holt sich drei Punkte gegen Kaiseraugst Sieg für Rheinfelden: Gegen Kaiseraugst gewinnt das Team am Samstag zuhause 0:1.

(chm)

Gleichstand stellte Samir Etemovic durch seinen Treffer für Rheinfelden 1909 in der 32. Minute her. Rheinfelden 1909 glich in der 46. Minute durch Nils Ammann aus. In der 82. Minute war es an Riccardo Salvioli, Kaiseraugst 1:0 in Führung zu bringen. Kurz vor Schluss, in der 83. Minute traf Roman Seiler zum 1:0-Siegestreffer für Rheinfelden 1909.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Für Rheinfelden gab es keine Karte. Kaiseraugst blieb ohne Karte.

Zahlreiche Gegentore sind für Kaiseraugst ein relativ häufiges Phänomen. Die total 53 Gegentore in 18 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.6 Toren pro Match (Rang 8).

Rheinfelden rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 15 Punkten auf Rang 8. Rheinfelden hat bisher viermal gewonnen, zehnmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Rheinfelden auf fremdem Terrain mit seinem Tabellennachbarn FC Laufenburg-Kaisten (Platz 9) zu tun. Die Partie findet am 22. Mai statt (14.00 Uhr, Blauen, Laufenburg).

Für Kaiseraugst hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 20 Punkten auf Rang 7. Kaiseraugst hat bisher fünfmal gewonnen, achtmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Kaiseraugst geht es in einem Heimspiel gegen FC Wallbach-Zeiningen (Platz 5) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 21. Mai (18.00 Uhr, Im Liner, Kaiseraugst).

Telegramm: FC Rheinfelden 1909 - FC Kaiseraugst 3:1 (0:0) - Im Schiffacker, Rheinfelden – Tore: 32. Samir Etemovic 0:0. 46. Nils Ammann 0:0. 82. Riccardo Salvioli 0:1. 83. Roman Seiler 0:1. – Rheinfelden: Marlo Gentili, Simon Seiler, Dario Freiermuth, Halilcan Cetin, Dario Meli, Arda Izgi, Yasarcan Cetin, Lucas Berger, Nils Ammann, Lucca Spohn, Ibrahim Karadeniz. – Kaiseraugst: Alessandro D Onghia, Lucien Hassenforder, Daniele Nicastro, Severin Guthauser, Nico Birrer, Flavio D Onghia, Giuseppe Conserva, Noah Bellakovics, Gianluca Salvioli, Riccardo Salvioli, Marco Bützberger. – Verwarnungen: 58. Samir Etemovic, 75. Dario Freiermuth, 78. Volkan Polat.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 15.05.2022 09:58 Uhr.