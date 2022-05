3. Liga, Gruppe 2 Rheinfelden siegt 4:2 im Spitzenspiel gegen FC Liestal – FC Liestal verliert nach neun Siegen FC Liestal lag gegen Rheinfelden deutlich vorne, nämlich 2:0 (81. Minute) und 2:0 (94. Minute) - und verlor dennoch. Rheinfelden feiert einen 0:2-Heimsieg.

(chm)

Robby Enz eröffnete in der 27. Minute das Skore, als er für FC Liestal das 1:0 markierte. Jérôme Marti brachte Rheinfelden 1909 1:0 in Führung (41. Minute). Lucca Spohn traf in der 57. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Rheinfelden 1909. Levent Hasani traf in der 59. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Rheinfelden 1909. In der 81. Minute baute Matthias Fricker den Vorsprung für FC Liestal auf zwei Tore aus (2:0). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Luca Ferretti in der 94. Minute. Er traf zum 2:0 für Rheinfelden 1909.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für FC Liestal, nämlich für Patrick Rudin (11.). Für Rheinfelden gab es keine Karte.

In der Abwehr gehört Rheinfelden zu den Besten: Total liess das Team 39 Tore in 25 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.6 Toren pro Spiel (Rang 2).

Mit dem Sieg rückt Rheinfelden um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 55 Punkten auf Rang 2. Für Rheinfelden ist es der vierte Sieg in Serie.

Für Rheinfelden geht es in einem Heimspiel gegen FC Schwarz-Weiss a (Platz 4) weiter. Die Partie findet am 12. Juni statt (15.00 Uhr, Im Schiffacker, Rheinfelden).

Nach der Niederlage büsst FC Liestal einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 54 Punkten auf Rang 3. FC Liestal hat bisher 17mal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

FC Liestal spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Münchenstein (Platz 8). Zu diesem Spiel kommt es am 12. Juni (15.00 Uhr, Stadion Gitterli, Liestal).

Telegramm: FC Rheinfelden 1909 - FC Liestal 4:2 (0:1) - Im Schiffacker, Rheinfelden – Tore: 27. Robby Enz 0:1. 41. Jérôme Marti 0:1. 57. Lucca Spohn 0:1. 59. Levent Hasani 0:1. 81. Matthias Fricker 0:2. 94. Luca Ferretti 0:2. – Rheinfelden: Raphael Rua, Nicolas Küng, Marc Rügge, Lucas Berger, Simon Seiler, Erik Ammann, Lucca Spohn, Jérôme Marti, Levent Hasani, Jusuf Zera, Roman Seiler. – FC Liestal: Tiziano Hediger, Claudio Vanne, Mario Fellmann, Noel Benz, Sandro Heer, Matthias Fricker, Patrick Rudin, Dylan Hartmann, Gaston Brawand, Robby Enz, Marco Hug. – Verwarnungen: 11. Patrick Rudin, 45. Lucas Berger, 90. Luca Ferretti.

