4. Liga, Gruppe 3 Riederwald mit Sieg gegen Oberwil Riederwald gewinnt am Samstag zuhause gegen Oberwil 2:1.

(chm)

Riederwald lag ab der 92. Minute mit zwei Toren in Führung, nachdem Ramon Henz (36. Minute) und Colin Christ getroffen hatten. Oberwil gelang in der 94. Minute durch Matthias Mächler noch der Anschlusstreffer.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Riederwald bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 16 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Für Riederwald ist es bereits der fünfte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat viermal zuhause und einmal auswärts gewonnen. Ein Spiel von Riederwald ging unentschieden aus.

Riederwald tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Röschenz an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am 16. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportplatz Fluh, Röschenz).

Für Oberwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 4. Oberwil hat bisher viermal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Oberwil zuhause mit FC Brislach (Platz 11) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 16. Oktober (19.30 Uhr, Eisweiher, Oberwil).

Telegramm: FC Riederwald - FC Oberwil 2:1 (1:0) - Riederwald, Riederwald/Liesberg – Tore: 36. Ramon Henz 1:0. 92. Colin Christ 2:0. 94. Matthias Mächler 2:1. – Riederwald: François Abt, Ramon Henz, Karim Schäfer, Hiram Mondragon Molina, Yannik Holzherr, Colin Christ, Loyan Geryare, Yannis Grun, Abel Fissehaye, Fabian Henz, José Ivan Parada Jaramillo. – Oberwil: Yves Wenker, Cédric Hartmann, Pascal Wellig, Daniel Scala, Ivica Ohnjec, Ramon Aebischer, Timo Grütter, Sander Arets, Clifford Otieno Ouma, Inan Ekici, Marco Carluccio. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 3: FC Riederwald - FC Oberwil 2:1, FC Münchenstein - FC Reinach 0:2

Tabelle: 1. FC Laufen a 8 Spiele/20 Punkte (26:7). 2. FC Röschenz 7/16 (19:9), 3. FC Riederwald 8/16 (19:17), 4. FC Oberwil 8/13 (18:11), 5. SC Dornach 7/12 (19:9), 6. FC Reinach 8/12 (16:15), 7. FC Ettingen 8/11 (25:27), 8. FC Aesch 7/10 (31:16), 9. FC Münchenstein 8/10 (14:26), 10. FC Therwil 7/3 (8:25), 11. FC Brislach 7/3 (13:31), 12. FC Kleinlützel 7/3 (11:26).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des FVNWS.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.10.2021 02:51 Uhr.