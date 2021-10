4. Liga, Gruppe 3 Riederwald stolpert gegen Therwil Überraschung bei Therwil gegen Riederwald: Der Tabellenzwölfte (Therwil) hat am Sonntag zuhause den Tabellendritten 3:1 besiegt. Für Therwil war es zugleich der erste Saisonsieg im siebten Spiel.

(chm)

Das Skore eröffnete Michel Rohrbach in der 9. Minute. Er traf für Therwil zum 1:0. In der 27. Minute baute Renato Zingg den Vorsprung für Therwil auf zwei Tore aus (2:0). In der 50. Minute gelang Riederwald (Yannis Grun) der Anschlusstreffer (1:2). In der 85. Minute sorgte Benjamin Meier für den Schlusspunkt: er traf zum 3:1 für Therwil.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Therwil erhielten Yannik Kunz (24.) und Renato Zingg (30.) eine gelbe Karte. Riederwald blieb ohne Karte.

Dank dem Sieg liegt Therwil neu über dem Strich. Drei Punkte bedeuten Rang 10. Das Team rückt damit um zwei Plätze vor. Neu am Tabellenende liegt FC Brislach. Der erste Sieg der Saison für Therwil folgt nach sechs Niederlagen und null Unentschieden. Therwil konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Therwil trifft im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel auf FC Brislach (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 10. Oktober statt (15.30 Uhr, Niedermatt, Kleinlützel).

Für Riederwald hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 3. Riederwald hat bisher viermal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Riederwald zuhause mit seinem Tabellennachbarn FC Oberwil (Platz 4) zu tun. Diese Begegnung findet am 9. Oktober statt (17.00 Uhr, Riederwald, Riederwald/Liesberg).

Telegramm: FC Therwil - FC Riederwald 3:1 (2:0) - Känelboden, Therwil – Tore: 9. Michel Rohrbach 1:0. 27. Renato Zingg 2:0. 50. Yannis Grun 2:1. 85. Benjamin Meier 3:1. – Therwil: Yannick Noti, Gino Vielmi, Yannik Kunz, Jonas Vögtli, Luca Leone, Alessio Posocco, Joachim Schuster, Michel Rohrbach, Leo Hertig, Renato Zingg, Alessandro Pecoraro. – Riederwald: Roman Schlapp, Ramon Henz, Hiram Mondragon Molina, Ronny Bieli, Matthias Hänggi, Colin Christ, Tuna Sen, Yannis Grun, Abel Fissehaye, José Ivan Parada Jaramillo, Janick Vogt. – Verwarnungen: 24. Yannik Kunz, 30. Renato Zingg.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 3: FC Therwil - FC Riederwald 3:1, FC Aesch - FC Ettingen 4:4, SC Dornach - FC Kleinlützel 6:1

Tabelle: 1. FC Laufen a 7 Spiele/19 Punkte (23:4). 2. FC Röschenz 7/16 (19:9), 3. FC Riederwald 7/13 (17:16), 4. FC Oberwil 7/13 (17:9), 5. SC Dornach 7/12 (19:9), 6. FC Aesch 7/10 (31:16), 7. FC Ettingen 7/10 (22:24), 8. FC Münchenstein 7/10 (14:24), 9. FC Reinach 7/9 (14:15), 10. FC Therwil 7/3 (8:25), 11. FC Kleinlützel 7/3 (11:26), 12. FC Brislach 7/3 (13:31).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 03.10.2021 15:01 Uhr.