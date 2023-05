3. Liga, Gruppe 1 Robby Enz führt FC Liestal mit vier Toren zum Sieg gegen Black Stars Black Stars lag gegen FC Liestal deutlich vorne, nämlich 2:0 (25. Minute) - und verlor dennoch. FC Liestal feiert einen 8:3-Auswärtssieg.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Black Stars: Mohamed Tahirou Diallo brachte seine Mannschaft in der 8. Minute 1:0 in Führung. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Black Stars stellte Diamant Berisha in Minute 25 her. Der Anschlusstreffer für FC Liestal zum 1:2 kam in der 32. Minute. Verantwortlich dafür war Alessio Pileggi.

Gleichstand war wieder in der 43. Minute hergestellt. Samuel Sadulu Kinkela traf ins eigene Tor zum 2:2-Ausgleich für FC Liestal. In der 45. Minute gelang Endi Zulic der Führungstreffer zum 3:2 für Black Stars. Zum Ausgleich für FC Liestal traf Robby Enz in der 54. Minute.

In der 58. Minute war es erneut Robby Enz, der FC Liestal mit seinem Tor 4:3 in Führung brachte. Marco Hug sorgte in der 60. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (5:3) für FC Liestal. FC Liestal erhöhte in der 68. Minute seine Führung erneut durch Robby Enz weiter auf 6:3.

FC Liestal baute in der 89. Minute die Führung für FC Liestal weiter aus: Torschütze war erneut Robby Enz. Das letzte Tor der Partie erzielte Brian Wunderlin, der in der 92. Minute die Führung für FC Liestal auf 8:3 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Black Stars sah Samuel Sadulu Kinkela (75.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Albin Ademi (20.) und Samuel Sadulu Kinkela (29.). Keine einzige Karte erhielt FC Liestal.

Zahlreiche Gegentore sind für Black Stars ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 3.1 Tore pro Partie (Rang 13).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für FC Liestal. Mit 30 Punkten liegt das Team auf Rang 7. FC Liestal hat bisher neunmal gewonnen, zehnmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft FC Liestal zuhause mit FC Stein (Rang 13) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am Dienstag (16. Mai) statt (20.15 Uhr, Stadion Gitterli, Liestal).

Für Black Stars hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 31 Punkten auf Rang 6. Für Black Stars war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Black Stars geht es auf fremdem Terrain gegen VfR Kleinhüningen (Platz 4) weiter. Die Partie findet am 20. Mai statt (17.00 Uhr, Sportplatz Schorenmatte, Basel).

Telegramm: FC Black Stars - FC Liestal 3:8 (3:2) - Buschweilerhof, Basel – Tore: 8. Mohamed Tahirou Diallo 1:0. 25. Diamant Berisha 2:0. 32. Alessio Pileggi 2:1. 43. Eigentor (Samuel Sadulu Kinkela) 2:2.45. Endi Zulic 3:2. 54. Robby Enz 3:3. 58. Robby Enz 3:4. 60. Marco Hug 3:5. 68. Robby Enz 3:6. 89. Robby Enz 3:7. 92. Brian Wunderlin 3:8. – Black Stars: Erin Shala, Loris Berisha, Samuel Sadulu Kinkela, Aleksandar Sekulic, Mike Heckendorn, Albin Ademi, Endi Zulic, Edison Nikqi, Mohamed Tahirou Diallo, Bakija Veliu, Diamant Berisha. – FC Liestal: Ryan Castiglioni, Noel Benz, Mario Fellmann, Assuero Camporesi, Marco Hug, Alessio Pileggi, Gino Scacchi, Matthias Fricker, Alperen Pala, Kilian Steger, Liam Kos. – Verwarnungen: 20. Albin Ademi, 29. Samuel Sadulu Kinkela – Ausschluss: 75. Samuel Sadulu Kinkela.

