3. Liga, Gruppe 1 Robin Hänggi führt Black Stars mit drei Toren zum Sieg gegen Alemannia Basel Black Stars siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Alemannia Basel: Der Tabellenvierte siegt auswärts 5:3 gegen den Tabellen-14.

(chm)

Robin Hänggi eröffnete in der 36. Minute das Skore, als er für Black Stars das 1:0 markierte. Alemannia Basel glich in der 40. Minute durch Jaffar Khamis aus. Robin Hänggi schoss Black Stars in der 41. Minute zur 2:1-Führung.

Der Ausgleich für Alemannia Basel fiel in der 48. Minute (Peter Betsche). Nochmals Robin Hänggi schoss Black Stars in der 67. Minute zur 3:2-Führung. Den Zwei-Tore-Vorsprung (4:2) für Black Stars stellte Antonio Fischer in Minute 68 her.

Betim Dauti baute in der 83. Minute die Führung für Black Stars weiter aus (5:2). Betim Dauti traf per Elfmeter. Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Timotheus Zeiser in der 87. Minute für Alemannia Basel auf 3:5. Es handelte sich um einen Penalty.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Alemannia Basel für Nicola Pol (77.) und Aron Selle Lopez (90.). Die einzige gelbe Karte bei Black Stars erhielt: Antonio Fischer (79.)

Black Stars hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Die total 47 Tore in 14 Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.4 Toren pro Match.

Die Abwehr von Alemannia Basel kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 55 Gegentore in 14 Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.9 Toren pro Match (Rang 14).

Die Tabellensituation hat sich für Black Stars nicht verändert. Das Team liegt mit 28 Punkten auf Rang 4. Für Black Stars ist es bereits der neunte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat sechsmal zuhause und dreimal auswärts gewonnen. Ein Spiel von Black Stars ging unentschieden aus.

Black Stars tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Laufen an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 27. März statt (13.00 Uhr, Buschweilerhof, Basel).

Alemannia Basel verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Für Alemannia Basel ist es bereits die zwölfte Niederlage der laufenden Saison. Ein Spiel von Alemannia Basel ging unentschieden aus.

Mit dem fünftplatzierten FC Oberwil kriegt es Alemannia Basel als nächstes auf fremdem Terrain mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 26. März (17.00 Uhr, Eisweiher, Oberwil).

Telegramm: BCO Alemannia Basel - FC Black Stars 3:5 (1:2) - Hörnli, Basel – Tore: 36. Robin Hänggi 0:1. 40. Jaffar Khamis 1:1. 41. Robin Hänggi 1:2. 48. Peter Betsche 2:2. 67. Robin Hänggi 2:3. 68. Antonio Fischer 2:4. 83. Betim Dauti (Penalty) 2:5.87. Timotheus Zeiser (Penalty) 3:5. – Alemannia Basel: Vincenzo Capizzi, Christian Compare, Elvidon Zeqiraj, David Aleksic, Josip Brisevac, Jaffar Khamis, Matthias Steiner, Daniel Wieland, Jonas Mall, Nicola Pol, Timotheus Zeiser. – Black Stars: Sebastien Rosenblatt, Arnis Kuci, Lorik Xheladini, Flynn Haller, Enis Fazlija, Luciano Covella, Leonot Bajrami, Antonio Fischer, Adriano Ferreira, Robin Hänggi, Denis Zatko. – Verwarnungen: 77. Nicola Pol, 79. Antonio Fischer, 90. Aron Selle Lopez.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: BCO Alemannia Basel - FC Black Stars 3:5, SC Binningen - FC Bubendorf 2:4, AC Rossoneri - FC Oberwil 1:2

Tabelle: 1. FC Laufen 14 Spiele/35 Punkte (54:13). 2. FC Therwil 13/29 (40:18), 3. AC Rossoneri 14/28 (39:18), 4. FC Black Stars 14/28 (47:31), 5. FC Oberwil 14/27 (31:19), 6. FC Bubendorf 14/26 (39:27), 7. FC Schwarz-Weiss b 14/18 (24:32), 8. SC Binningen 14/18 (28:37), 9. FC Zwingen 13/15 (35:36), 10. FC Breitenbach 14/15 (25:30), 11. FC Gelterkinden 14/13 (28:44), 12. FC Concordia Basel 14/12 (20:37), 13. US Olympia 1963 14/6 (23:50), 14. BCO Alemannia Basel 14/4 (14:55).

