4. Liga, Gruppe 3 Röschenz setzt Siegesserie auch gegen Kleinlützel fort Röschenz reiht Sieg an Sieg: Gegen Kleinlützel hat das Team am Sonntag bereits den vierten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 3:0

(chm)

Röschenz ging in der 26. Minute 1:0 in Führung, als Pirmin Dreier ins eigene Tor traf. Mit seinem Tor in der 38. Minute brachte Andrin Küng Röschenz mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Marco Cueni schoss das 3:0 (65. Minute) für Röschenz und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Bei Röschenz sah Tim Walther (61.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Raphael Imhof (32.) und Marco Cueni (86.). Eine Verwarnung gab es für Kleinlützel, nämlich für Diego Dreier (46.).

Die Offensive von Röschenz hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 2.8 Mal pro Spiel. Statistisch gesehen hat das Team die viertbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Kleinlützel kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 29 Tore in acht Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.6 Toren pro Spiel (Rang 11).

Keine Änderung in der Tabelle für Röschenz: 19 Punkte bedeuten Rang 2. Röschenz hat bisher sechsmal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes tritt Röschenz daheim gegen das drittplatzierte Team FC Riederwald zum Spitzenduell an. Diese Begegnung findet am 16. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportplatz Fluh, Röschenz).

Kleinlützel verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Für Kleinlützel war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Für Kleinlützel geht es auf fremdem Terrain gegen FC Aesch (Platz 7) weiter. Diese Begegnung findet am 17. Oktober statt (13.00 Uhr, Löhrenacker, Aesch).

Telegramm: FC Kleinlützel - FC Röschenz 0:3 (0:2) - Niedermatt, Kleinlützel – Tore: 26. Eigentor (Pirmin Dreier) 0:1.38. Andrin Küng 0:2. 65. Marco Cueni 0:3. – Kleinlützel: Pirmin Dreier, Ruedi Brunner, Matthias Tschan, Diego Dreier, Joel Spies, Manuel Meyer, Daniel Gunti, Roman Vogt, Livio Metzger, Eric Dreier, Dominique Regli. – Röschenz: Tim Walther, Nicola Staudt, Colin Darms, Cyrill Christ, Tobias Dreier, Marco Cueni, Andrin Küng, Victor Misev, Fabian Karrer, Lukas Jecker, Raphael Imhof. – Verwarnungen: 32. Raphael Imhof, 46. Diego Dreier, 86. Marco Cueni – Ausschluss: 61. Tim Walther.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 3: FC Kleinlützel - FC Röschenz 0:3, SC Dornach - FC Aesch 2:2, FC Brislach - FC Therwil 3:2

Tabelle: 1. FC Laufen a 8 Spiele/20 Punkte (26:7). 2. FC Röschenz 8/19 (22:9), 3. FC Riederwald 8/16 (19:17), 4. SC Dornach 8/13 (21:11), 5. FC Oberwil 8/13 (18:11), 6. FC Reinach 8/12 (16:15), 7. FC Aesch 8/11 (33:18), 8. FC Ettingen 8/11 (25:27), 9. FC Münchenstein 8/10 (14:26), 10. FC Brislach 8/6 (16:33), 11. FC Therwil 8/3 (10:28), 12. FC Kleinlützel 8/3 (11:29).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.10.2021 23:29 Uhr.