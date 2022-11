3. Liga, Gruppe 1 Röschenz und Kleinhüningen spielen unentschieden Je ein Punkt für Röschenz und Kleinhüningen: Die Teams trennen sich 2:2

(chm)

Zweimal ging Röschenz in Führung. Doch Kleinhüningen schaffte jeweils den Ausgleich.

Das erste Tor der Partie erzielte Mark Wasem für Röschenz. In der 7. Minute traf er zum 1:0. Nach nur ein Minuten machte Xhafer Delija die Führung schon wieder zunichte. Das Tor von Philipp Borer in der 25. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Röschenz. In der 40. Minute traf Dean Ledermann für Kleinhüningen zum 2:2-Ausgleich.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Röschenz sah Michel Cueni (74.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Michel Cueni (37.) und Philipp Borer (66.). Bei Kleinhüningen erhielten Luca Schmid (5.), Yannick Bischof (33.) und Al Fayed Ziberi (77.) eine gelbe Karte.

Nach dem Unentschieden verliert Röschenz einen Platz in der Tabelle und liegt neu mit 13 Punkten auf Rang 9. Röschenz hat bisher viermal gewonnen, siebenmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Röschenz geht es auswärts gegen FC Lausen 72 (Platz 11) weiter. Das Spiel findet am Samstag (5. November) statt (19.00 Uhr, Bifang, Lausen).

Für Kleinhüningen hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 23 Punkten auf Rang 6. Kleinhüningen hat bisher siebenmal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Kleinhüningen tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Allschwil an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Die Partie findet am Sonntag (6. November) statt (14.00 Uhr, Sportplatz Schorenmatte, Basel).

Telegramm: FC Röschenz - VfR Kleinhüningen 2:2 (2:2) - Sportplatz Fluh, Röschenz – Tore: 7. Mark Wasem 1:0. 8. Xhafer Delija 1:1. 25. Philipp Borer 2:1. 40. Dean Ledermann 2:2. – Röschenz: Cyrill Christ, Nicola Staudt, Kimon Flury, Mark Wasem, Michel Cueni, Marco Cueni, Andrin Küng, Lukas Jecker, Victor Misev, José Martin Blanco Perez, Philipp Borer. – Kleinhüningen: Idriz Maliqi, Michael Monteiro Vaz, Luca Schmid, Lorik Xheladini, Egzon Abazi, Yannick Bischof, Ruben Filipe Goncalves Silva, Shuajb Destani, Xhafer Delija, Dean Ledermann, Devrim Barkin. – Verwarnungen: 5. Luca Schmid, 33. Yannick Bischof, 37. Michel Cueni, 66. Philipp Borer, 77. Al Fayed Ziberi – Ausschluss: 74. Michel Cueni.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

