3. Liga, Gruppe 1 Röschenz verliert gegen Seriensieger Kleinhüningen Kleinhüningen reiht Sieg an Sieg: Gegen Röschenz hat das Team am Samstag bereits den dritten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 3:1

Den Auftakt machte Lorik Xheladini, der in der 33. Minute für Kleinhüningen zum 1:0 traf. Ein Penalty, erfolgreich verwandelt durch Marco Cueni, sorgte in der 52 für den Ausgleich für Röschenz. In der 73. Minute gelang Dean Ledermann der Führungstreffer zum 2:1 für Kleinhüningen. Der gleiche Dean Ledermann war in der 90. Minute auch für das 3:1 für Kleinhüningen verantwortlich.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Kleinhüningen für Dean Ledermann (35.), Lorik Xheladini (64.) und Luca Schwab (67.). Röschenz behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Dass Kleinhüningen viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen 19 Spielen hat Kleinhüningen durchschnittlich 2.7 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 4 mit durchschnittlich 1.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Röschenz ein relativ häufiges Phänomen. Die total 52 Gegentore in 19 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.7 Toren pro Match (Rang 9).

Kleinhüningen rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 36 Punkten auf Rang 4. Für Kleinhüningen ist es der dritte Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel trifft Kleinhüningen in einem Auswärtsspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte FC Therwil. Zu diesem Spiel kommt es am 29. April (17.00 Uhr, Känelboden, Therwil).

Mit der Niederlage rückt Röschenz in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 18 Punkten neu Platz 12. Röschenz hat bisher fünfmal gewonnen, elfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Mit dem fünftplatzierten FC Allschwil kriegt es Röschenz als nächstes daheim mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 30. April statt (13.00 Uhr, Sportplatz Fluh, Röschenz).

Telegramm: VfR Kleinhüningen - FC Röschenz 3:1 (1:0) - Sportplatz Schorenmatte, Basel – Tore: 33. Lorik Xheladini 1:0. 52. Marco Cueni (Penalty) 1:1.73. Dean Ledermann 2:1. 90. Dean Ledermann 3:1. – Kleinhüningen: Semir Erovic, Michael Monteiro Vaz, Lorik Xheladini, Luca Schwab, Egzon Abazi, Yannick Bischof, Dean Ledermann, Xhafer Delija, Aid Maliqi, Aydoan Kciku, Oumar Gaye. – Röschenz: Mika Rieder, Janik Steg, Kimon Flury, Cyrill Christ, Fabian Karrer, Marco Cueni, Raphael Thomann, Victor Misev, Lukas Jecker, José Martin Blanco Perez, Andrin Küng. – Verwarnungen: 35. Dean Ledermann, 64. Lorik Xheladini, 67. Luca Schwab.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

