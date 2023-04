3. Liga, Gruppe 1 Röschenz verliert gegen Seriensieger Rossoneri Rossoneri setzt seine Siegesserie auch gegen Röschenz fort. Das 3:1 auswärts am Samstag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Folge.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Rossoneri: Cihad Kahraman brachte seine Mannschaft in der 47. Minute 1:0 in Führung. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 49. Minute, als José Martin Blanco Perez für Röschenz traf. Servulo Da Silva Souza erzielte in der 53. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Rossoneri. Der gleiche Servulo Da Silva Souza war in der 85. Minute auch für das 3:1 für Rossoneri verantwortlich.

Gelbe Karten gab es bei Rossoneri für Özgür Cansa Düzgünkaya (21.), Maomé Dias Do Vale Injai (33.) und Erik Blakaj (66.). Gelbe Karten gab es bei Röschenz für José Martin Blanco Perez (40.) und Nicola Staudt (46.).

Rossoneri spielte in der Abwehr bisher immer grundsolide: Durchschnittlich lässt das Team nur 1 Treffer zu pro Spiel. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 44 geschossenen Toren Rang 6.

Zahlreiche Gegentore sind für Röschenz ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 2.7 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 9).

Mit dem Sieg hält Rossoneri seine Position an der Tabellenspitze. Nach 18 Spielen hat das Team 46 Punkte. Rossoneri hat bisher 15mal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Rossoneri spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Allschwil (Platz 4). Das Spiel findet am 22. April statt (17.00 Uhr, Im Brüel, Allschwil,).

Mit der Niederlage rückt Röschenz in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 18 Punkten neu Platz 11. Röschenz hat bisher fünfmal gewonnen, zehnmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Mit dem fünftplatzierten VfR Kleinhüningen kriegt es Röschenz als nächstes auf fremdem Terrain mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 22. April statt (17.00 Uhr, Sportplatz Schorenmatte, Basel).

Telegramm: FC Röschenz - AC Rossoneri 1:3 (0:1) - Sportplatz Fluh, Röschenz – Tore: 47. Cihad Kahraman 0:1. 49. José Martin Blanco Perez 1:1. 53. Servulo Da Silva Souza 1:2. 85. Servulo Da Silva Souza 1:3. – Röschenz: Mika Rieder, Nicola Staudt, Kimon Flury, Colin Darms, Fabian Karrer, Roberto Cerone, Andrin Küng, José Martin Blanco Perez, Lukas Jecker, Raphael Thomann, Raphael Imhof. – Rossoneri: Salem Fahdy, Manuel Brogly, Özgür Cansa Düzgünkaya, Erik Blakaj, Servulo Da Silva Souza, Alessio Santo, Maomé Dias Do Vale Injai, Cihad Kahraman, Leandro Ferreira, Tiago José Soares Ribeiro, Leandro Stasi. – Verwarnungen: 21. Özgür Cansa Düzgünkaya, 33. Maomé Dias Do Vale Injai, 40. José Martin Blanco Perez, 46. Nicola Staudt, 66. Erik Blakaj.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 15.04.2023 22:37 Uhr.