3. Liga, Gruppe 1 Röschenz verliert gegen Seriensieger Therwil – Entscheidung in der Schlussminute Therwil setzt seine Siegesserie auch gegen Röschenz fort. Das 3:2 zuhause am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge.

Röschenz ging in der 5. Minute 1:0 in Führung, als Yanic Fläcklin ins eigene Tor traf. Raphael Suter glich in der 39. Minute für Therwil aus. Es hiess 1:1. Das Tor von Marco Cueni in der 64. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Röschenz.

Der Ausgleich für Therwil fiel in der 76. Minute (Daniel Eberle). In den Schlussminuten machte Morris Kessler alles klar. Sein Treffer in der 93. Minute zum 3:2 sicherte Therwil den Sieg.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Therwil erhielten Morris Kessler (49.) und Jannis Reimer (60.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Röschenz, Lukas Jecker (81.) kassierte sie.

Dass Therwil viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen 21 Spielen hat Therwil durchschnittlich 2.7 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 9 mit durchschnittlich 2.9 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Röschenz ein relativ häufiges Phänomen. Die total 56 Gegentore in 21 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.7 Toren pro Match (Rang 8).

Therwil machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 25 Punkten auf Rang 9. Therwil hat bisher achtmal gewonnen, zwölfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Therwil daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Nordstern BS. Das Spiel findet am 14. Mai statt (15.30 Uhr, Känelboden, Therwil).

Mit der Niederlage liegt Röschenz wieder auf einem Abstiegsplatz. 19 Punkte bedeuten Rang 13. Das Team verschlechtert sich um einen Platz. Röschenz hat bisher fünfmal gewonnen, zwölfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Röschenz spielt zum nächsten Mal zuhause gegen SC Binningen a (Platz 11). Zu diesem Spiel kommt es am 13. Mai (18.00 Uhr, Sportplatz Fluh, Röschenz).

Telegramm: FC Therwil - FC Röschenz 3:2 (1:1) - Känelboden, Therwil – Tore: 5. Eigentor (Yanic Fläcklin) 0:1.39. Raphael Suter 1:1. 64. Marco Cueni 1:2. 76. Daniel Eberle 2:2. 93. Morris Kessler 3:2. – Therwil: Christoph Hess, Raphael Usteri, Michel Rohrbach, Yannik Kunz, Gregor Schaffter, Kim Handschin, Basil Schubiger, Yanic Fläcklin, Morris Kessler, Jannis Reimer, Raphael Suter. – Röschenz: Cyrill Christ, Nicola Staudt, Kimon Flury, Colin Darms, Janik Steg, Raphael Thomann, Roberto Cerone, Marco Cueni, Victor Misev, Lukas Jecker, Andrin Küng. – Verwarnungen: 49. Morris Kessler, 60. Jannis Reimer, 81. Lukas Jecker.

