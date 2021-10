3. Liga, Gruppe 1 Rossoneri bezwingt auswärts Bubendorf Sieg für Rossoneri: Gegen Bubendorf gewinnt das Team am Samstag auswärts 3:1.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Rossoneri: Leandro Stasi brachte seine Mannschaft in der 1. Minute 1:0 in Führung. Mit einem weiteren Tor sorgte Leandro Stasi in der 25. Minute für das 2:0 für Rossoneri. Rossoneri erhöhte in der 85. Minute seine Führung durch Leonid Rrahmani weiter auf 3:0. Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Briag Adler in der 87. Minute für Bubendorf auf 1:3. Es handelte sich um einen Penalty.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Jethusan Vasanthakumar von Bubendorf erhielt in der 92. Minute die gelbe Karte.

Mit einem Tore-Schnitt von 2.8 Toren pro Spiel ist Rossoneri bekannt für eine starke Offensive. Statistisch gesehen hat das Team die viertbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation hat sich für Rossoneri nicht verändert. Das Team liegt mit 19 Punkten auf Rang 3. Rossoneri hat bisher fünfmal gewonnen, einmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Rossoneri zuhause auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zwölftplatzierte FC Gelterkinden. Die Partie findet am Mittwoch (27. Oktober) statt (20.00 Uhr, Bifang, Lausen).

Für Bubendorf hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 14 Punkten auf Rang 8. Bubendorf hat bisher viermal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Bubendorf auf fremdem Terrain auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das 14.-platzierte BCO Alemannia Basel. Zu diesem Spiel kommt es am Mittwoch (27. Oktober) (20.00 Uhr, Hörnli, Basel).

Telegramm: FC Bubendorf - AC Rossoneri 1:3 (0:2) - Brühl, Bubendorf – Tore: 1. Leandro Stasi 0:1. 25. Leandro Stasi 0:2. 85. Leonid Rrahmani 0:3. 87. Briag Adler (Penalty) 1:3. – Bubendorf: Patrick Häfelfinger, Severin Gentsch, Alex Schärli, Jethusan Vasanthakumar, Andreas Käser, Christian Preiswerk, Briag Adler, Joel Vögtli, Philipp Steiner, Sven Hofacker, Marco Lachat. – Rossoneri: Gustavo De Oliveira Ribeiro, Manuel Brogly, Mirco Melita, Özgür Cansa Düzgünkaya, Kristian Vokrraj, Leandro Ferreira, Davide Quaranta, Shahir Hashem, Cihad Kahraman, Luka Krajic, Leandro Stasi. – Verwarnungen: 92. Jethusan Vasanthakumar.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Black Stars - FC Schwarz-Weiss b 4:0, US Olympia 1963 - BCO Alemannia Basel 3:0, FC Oberwil - FC Therwil 1:2, FC Bubendorf - AC Rossoneri 1:3, FC Gelterkinden - FC Zwingen 1:3, SC Binningen - FC Laufen 0:5

Tabelle: 1. FC Laufen 10 Spiele/26 Punkte (35:7). 2. FC Therwil 10/22 (30:14), 3. AC Rossoneri 10/19 (28:14), 4. FC Black Stars 10/19 (33:20), 5. FC Oberwil 10/15 (19:14), 6. SC Binningen 10/15 (19:26), 7. FC Schwarz-Weiss b 10/14 (18:20), 8. FC Bubendorf 10/14 (23:22), 9. FC Zwingen 10/14 (28:25), 10. FC Breitenbach 9/13 (19:19), 11. FC Concordia Basel 9/7 (11:21), 12. FC Gelterkinden 10/7 (16:32), 13. US Olympia 1963 10/6 (18:32), 14. BCO Alemannia Basel 10/3 (7:38).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 25.10.2021 11:05 Uhr.