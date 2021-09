3. Liga, Gruppe 1 Rossoneri holt gegen Breitenbach ersten Saisonsieg Erster Saisonsieg für Rossoneri nach vier Spielen: Die Mannschaft hat am Samstag zuhause beim 4:2 gegen Breitenbach zum ersten Mal drei Punkte geholt.

(chm)

Adrian Altermatt eröffnete in der 12. Minute das Skore, als er für Breitenbach das 1:0 markierte. Gleichstand war wieder in der 17. Minute hergestellt. Michael Krug traf ins eigene Tor zum 1:1-Ausgleich für Rossoneri. Davide Quaranta schoss Rossoneri in der 24. Minute zur 2:1-Führung.

In der 33. Minute baute Leandro Ferreira den Vorsprung für Rossoneri auf zwei Tore aus (3:1). Cihad Kahraman baute in der 60. Minute die Führung für Rossoneri weiter aus (4:1). Den Schlussstand stellte Aurelian Merckx in der 88. Minute her, als er für Breitenbach auf 2:4 verkürzte.

Gelbe Karten gab es bei Breitenbach für Sebastian Jermann (59.), Luca Damante (68.) und Andreas Jeker (85.). Bei Rossoneri erhielten Leandro Ferreira (54.) und Davide Quaranta (83.) eine gelbe Karte.

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Rossoneri eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.5 pro Spiel. Das bedeutet, dass Rossoneri die zehntbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 6 mit durchschnittlich 2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Breitenbach ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 3.2 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach vier Spielen, in denen die Defensive 13 Tore hinnehmen musste (Rang 12).

In der Tabelle verbessert sich Rossoneri von Rang 11 auf 9. Das Team hat fünf Punkte. Der erste Sieg der Saison für Rossoneri folgt nach einer Niederlage und zwei Unentschieden. Rossoneri konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Auf Rossoneri wartet im nächsten Spiel das zehntplatzierte Team FC Zwingen, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am 19. September statt (13.00 Uhr, Sportplatz Eichhölzli, Zwingen).

Breitenbach steht in der Tabelle neu auf Rang 13 (zuvor: 12). Das Team hat einen Punkt. Für Breitenbach war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Breitenbach trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf BCO Alemannia Basel (Platz 14). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 18. September statt (18.00 Uhr, Sportanlage Grien, Breitenbach).

Telegramm: AC Rossoneri - FC Breitenbach 4:2 (3:1) - Bifang, Lausen – Tore: 12. Adrian Altermatt 0:1. 17. Eigentor (Michael Krug) 1:1.24. Davide Quaranta 2:1. 33. Leandro Ferreira 3:1. 60. Cihad Kahraman 4:1. 88. Aurelian Merckx 4:2. – Rossoneri: Gustavo De Oliveira Ribeiro, Manuel Brogly, Mirco Melita, Benard Muja, Kristian Vokrraj, Cihad Kahraman, Davide Quaranta, Shahir Hashem, Nico Frick, Stefan Zimmermann, Leandro Ferreira. – Breitenbach: Raphael Walliser, Stefan Liechty, Emanuel Musaj, Michael Krug, Samuel Von Euw, Adrian Altermatt, Sebastian Jermann, Silvan Walliser, Sebastian Krug, Lukas Wyss, Manuel Schneider. – Verwarnungen: 54. Leandro Ferreira, 59. Sebastian Jermann, 68. Luca Damante, 83. Davide Quaranta, 85. Andreas Jeker.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Gelterkinden - FC Concordia Basel 3:3, US Olympia 1963 - FC Oberwil 5:1, FC Laufen - FC Therwil 4:0, AC Rossoneri - FC Breitenbach 4:2, FC Bubendorf - FC Black Stars 4:0, SC Binningen - FC Zwingen 3:2

Tabelle: 1. FC Laufen 4 Spiele/10 Punkte (15:3). 2. FC Therwil 4/9 (14:5), 3. SC Binningen 4/9 (13:7), 4. FC Gelterkinden 4/7 (11:8), 5. FC Bubendorf 4/7 (10:8), 6. FC Black Stars 4/6 (12:14), 7. FC Oberwil 4/5 (6:7), 8. FC Concordia Basel 4/5 (6:10), 9. AC Rossoneri 4/5 (6:8), 10. FC Zwingen 4/4 (6:9), 11. FC Schwarz-Weiss b 3/3 (5:5), 12. US Olympia 1963 4/3 (10:12), 13. FC Breitenbach 4/1 (7:13), 14. BCO Alemannia Basel 3/0 (2:14).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 13.09.2021 10:21 Uhr.