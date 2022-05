3. Liga, Gruppe 1 Rossoneri lässt sich von Alemannia Basel kein Bein stellen – Davide Quaranta mit Siegtor Sieg für den Tabellenfünften: Rossoneri lässt am Sonntag auswärts beim 1:0 gegen Alemannia Basel (Rang 14) nichts anbrennen.

(chm)

Die Entscheidung fiel in der zweiten Halbzeit. In der 60. Minute schoss Davide Quaranta das 1:0.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Rossoneri erhielten Francesco Rizzo (41.) und Mirco Melita (60.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Alemannia Basel, Luis Keller (67.) kassierte sie.

In der Abwehr gehört Rossoneri zu den Besten: Das Team kassiert im Schnitt 1.4 Tore pro Partie (Rang 3).

Keine Änderung in der Tabelle für Rossoneri: 37 Punkte bedeuten Rang 5. Rossoneri hat bisher elfmal gewonnen, fünfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Rossoneri tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Laufen an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 7. Mai statt (17.00 Uhr, Bifang, Lausen).

Alemannia Basel verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Für Alemannia Basel war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Alemannia Basel spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen SC Binningen (Platz 9). Die Partie findet am 7. Mai statt (17.00 Uhr, Hörnli, Basel).

Telegramm: BCO Alemannia Basel - AC Rossoneri 0:1 (0:0) - Hörnli, Basel – Tor: 60. Davide Quaranta 0:1. – Alemannia Basel: Michael Portenier, Serafin Petermann, Tim Kaufmann, David Aleksic, Luis Keller, Jaffar Khamis, Aron Selle Lopez, Daniel Wieland, Jonas Mall, Josip Brisevac, Timotheus Zeiser. – Rossoneri: Fabian Mumenthaler, Manuel Brogly, Özgür Cansa Düzgünkaya, Mirco Melita, Kristian Vokrraj, Shahir Hashem, Alessio Santo, Sergio Cuzzocrea, Francesco Rizzo, Davide Quaranta, Leandro Stasi. – Verwarnungen: 41. Francesco Rizzo, 60. Mirco Melita, 67. Luis Keller.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

