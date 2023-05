3. Liga, Gruppe 1 Rossoneri lässt sich von Lausen kein Bein stellen – Cihad Kahraman entscheidet Spiel Rossoneri hat als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Lausen gesiegt: Der Leader gewinnt am Samstag zuhause 3:2 gegen den Tabellenzehnten.

(chm)

Rossoneri ging zweimal in Führung, Lausen holte zweimal auf. Mit dem dritten Führungstreffer sicherte sich dann aber Rossoneri den 3:2-Sieg.

Doch von vorne: Das erste Tor der Partie fiel für Rossoneri: Leandro Stasi brachte seine Mannschaft in der 26. Minute 1:0 in Führung. Gleichstand stellte Jan Gysin durch seinen Treffer für Lausen in der 39. Minute her. In der 42. Minute gelang Tiago José Soares Ribeiro der Führungstreffer zum 2:1 für Rossoneri.

Gleichstand (2:2) hiess es wieder in der 49. Minute, als Elias Küng für Lausen traf. In der 64. Minute schoss Cihad Kahraman Rossoneri in Führung. Es war der Siegtreffer.

Im Spiel gab es total acht Karten. Rossoneri kassierte vier gelbe Karten. Bei Lausen gab es vier gelbe Karten.

In der Abwehr gehört Rossoneri zu den Besten: Die total 22 Gegentore in 22 Spielen bedeuten einen Schnitt von 1 Toren pro Match (Rang 1).

Zahlreiche Gegentore sind für Lausen ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3 (Rang 12).

Rossoneri verteidigt mit dem Sieg seine Tabellenführung. Nach 22 Spielen hat das Team 54 Punkte. Für Rossoneri ist es bereits der 17. Sieg der laufenden Saison. Das Team hat neunmal zuhause und achtmal auswärts gewonnen. Drei Spiele von Rossoneri gingen unentschieden aus.

Im nächsten Spiel trifft Rossoneri in einem Auswärtsspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das achtplatzierte FC Zwingen. Die Partie findet am 20. Mai statt (17.00 Uhr, Sportplatz Eichhölzli, Zwingen).

Für Lausen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 24 Punkten auf Rang 10. Für Lausen war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Für Lausen geht es in einem Heimspiel gegen FC Allschwil (Platz 5) weiter. Die Partie findet am 20. Mai statt (19.00 Uhr, Bifang, Lausen).

Telegramm: AC Rossoneri - FC Lausen 72 3:2 (2:1) - Bifang, Lausen – Tore: 26. Leandro Stasi 1:0. 39. Jan Gysin 1:1. 42. Tiago José Soares Ribeiro 2:1. 49. Elias Küng 2:2. 64. Cihad Kahraman 3:2. – Rossoneri: Salem Fahdy, Carmelo Fontana, Mirco Melita, Özgür Cansa Düzgünkaya, Manuel Brogly, Servulo Da Silva Souza, Cihad Kahraman, Tiago José Soares Ribeiro, Leandro Ferreira, Erik Blakaj, Leandro Stasi. – Lausen: Micha Bürgin, Saverio Gurri, Joris Gysin, Timo Lakerveld, Ardian Kasa, Jan Gysin, Antonino Crimi, Sebastian Gysin, Nikola Gadzic, Michael Nussbaum, Elias Küng. – Verwarnungen: 2. Servulo Da Silva Souza, 28. Erik Blakaj, 40. Marcel Hottiger, 42. Sebastian Gysin, 44. Carmelo Fontana, 63. Timo Lakerveld, 67. Nikola Gadzic, 86. Michael Nussbaum.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 13.05.2023 22:54 Uhr.