3. Liga, Gruppe 1 Rossoneri lässt sich von Schwarz-Weiss kein Bein stellen – Siegtreffer durch Mirco Melita Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 2 vs. 12) ist Rossoneri am Samstag seiner Favoritenrolle gegen Schwarz-Weiss gerecht geworden und hat zuhause 3:2 gewonnen.

(chm)

Den Auftakt machte Davide Quaranta, der in der 16. Minute für Rossoneri zum 1:0 traf. Per Elfmeter glich Simon Behringer das Spiel in der 22. Minute für Schwarz-Weiss wieder aus. Maomé Dias Do Vale Injai traf in der 35. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Rossoneri.

Gleichstand war wieder in der 48. Minute hergestellt. Gleison Silva dos Santos traf ins eigene Tor zum 2:2-Ausgleich für Schwarz-Weiss. In der 75. Minute schoss Mirco Melita Rossoneri in Führung. Es war der Siegtreffer.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Rossoneri für Leandro Ferreira (43.) und Maomé Dias Do Vale Injai (60.). Schwarz-Weiss blieb ohne Karte.

In der Abwehr gehört Rossoneri zu den Besten: Total liess das Team 16 Tore in 15 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.1 Toren pro Spiel (Rang 1).

Zahlreiche Gegentore sind für Schwarz-Weiss ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 3 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 10).

Die Tabellensituation hat sich für Rossoneri nicht verändert. Das Team liegt mit 37 Punkten auf Rang 2. Für Rossoneri ist es bereits der zwölfte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat sechsmal zuhause und sechsmal auswärts gewonnen. Ein Spiel von Rossoneri ging unentschieden aus.

Rossoneri spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Black Stars (Platz 6). Das Spiel findet am 26. März statt (13.00 Uhr, Buschweilerhof, Basel).

Durch die Niederlage taucht Schwarz-Weiss unter den Strich. Mit elf Punkten liegt das Team auf Rang 13. Es verliert einen Platz. Schwarz-Weiss hat bisher dreimal gewonnen, zehnmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Mit dem fünftplatzierten FC Allschwil kriegt es Schwarz-Weiss als nächstes in einem Heimspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am 25. März statt (17.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: AC Rossoneri - FC Schwarz-Weiss b 3:2 (2:1) - Bifang, Lausen – Tore: 16. Davide Quaranta 1:0. 22. Simon Behringer (Penalty) 1:1.35. Maomé Dias Do Vale Injai 2:1. 48. Eigentor (Gleison Silva dos Santos) 2:2.75. Mirco Melita 3:2. – Rossoneri: Salem Fahdy, Manuel Brogly, Mirco Melita, Özgür Cansa Düzgünkaya, Francesco Rizzo, Alessio Santo, Gleison Silva dos Santos, Leandro Ferreira, Davide Quaranta, Maomé Dias Do Vale Injai, Tiago José Soares Ribeiro. – Schwarz-Weiss: Luc Lampart, Mischa David Müller, Frederik Weinandy, Fabio Gisler, Jonas Baumann, Elias Stockmeyer, Tugay Portakal, Simon Behringer, Silas Gusset, Naser Hakimboy, Leo Andrin Küng. – Verwarnungen: 43. Leandro Ferreira, 60. Maomé Dias Do Vale Injai.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 19.03.2023 02:43 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.