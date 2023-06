3. Liga, Gruppe 1 Rossoneri lässt sich von Therwil kein Bein stellen Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 1 vs. 11) ist Rossoneri am Samstag seiner Favoritenrolle gegen Therwil gerecht geworden und hat zuhause 3:1 gewonnen.

Das Skore eröffnete Leandro Ferreira in der 13. Minute. Er traf für Rossoneri zum 1:0. Mit seinem Tor in der 18. Minute brachte Servulo Da Silva Souza Rossoneri mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Rossoneri erhöhte in der 55. Minute seine Führung durch Leandro Ferreira weiter auf 3:0. In der 85. Minute sorgte Jannis Reimer noch für Resultatkosmetik für Therwil. Er traf zum 1:3-Schlussstand.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Defensive hat Rossoneri in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 1 Tore zu pro Spiel zu. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 63 erzielten Toren Rang 6.

Die Abwehr von Therwil kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 2.8 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 10).

Unverändert liegt Rossoneri nach dem Sieg an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach 26 Spielen bei 63 Punkten. Für Rossoneri ist es bereits der 20. Sieg der laufenden Saison. Das Team hat elfmal zuhause und neunmal auswärts gewonnen. Drei Spiele von Rossoneri gingen unentschieden aus.

Für Therwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 28 Punkten auf Rang 11. Therwil hat bisher neunmal gewonnen, 16mal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Telegramm: AC Rossoneri - FC Therwil 3:1 (2:0) - Bifang, Lausen – Tore: 13. Leandro Ferreira 1:0. 18. Servulo Da Silva Souza 2:0. 55. Leandro Ferreira 3:0. 85. Jannis Reimer 3:1. – Rossoneri: Fabian Mumenthaler, Alessio Scalone, Mirco Melita, Özgür Cansa Düzgünkaya, Manuel Brogly, Tiago José Soares Ribeiro, Carmelo Fontana, Erik Blakaj, Servulo Da Silva Souza, Leandro Ferreira, Leandro Stasi. – Therwil: Christoph Hess, Raphael Usteri, Michel Rohrbach, Yannik Kunz, Gregor Schaffter, Yanic Fläcklin, Kim Handschin, Timmy Langer, Jannis Reimer, Joachim Schuster, Morris Kessler. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

