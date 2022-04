3. Liga, Gruppe 1 Rossoneri mit Auswärtssieg bei Breitenbach Sieg für Rossoneri: Gegen Breitenbach gewinnt das Team am Samstag auswärts 3:1.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Leonid Rrahmani für Rossoneri. In der 9. Minute traf er zum 1:0. In der 11. Minute baute Alessio Santo den Vorsprung für Rossoneri auf zwei Tore aus (2:0). Rossoneri erhöhte in der 42. Minute seine Führung durch Leonid Rrahmani weiter auf 3:0. In der 75. Minute sorgte Pascal Contessi noch für Resultatkosmetik für Breitenbach. Er traf zum 1:3-Schlussstand.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Breitenbach sah Marco Borer (91.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Breitenbach weitere vier gelbe Karten. Bei Rossoneri erhielten Leonid Rrahmani (37.) und Davide Quaranta (92.) eine gelbe Karte.

Die Offensive von Rossoneri hat bislang häufig überzeugt: In 16 Spielen hat sie total 43 Tore erzielt, was einem Schnitt von 2.7 Toren pro Partie entspricht. Statistisch gesehen hat das Team die viertbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 3 mit durchschnittlich 1.3 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation bleibt für Rossoneri unverändert. 31 Punkte bedeuten Rang 5. Rossoneri hat bisher neunmal gewonnen, dreimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Rossoneri spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Zwingen (Platz 8). Zu diesem Spiel kommt es am 16. April (17.00 Uhr, Bifang, Lausen).

Nach der Niederlage büsst Breitenbach einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 18 Punkten auf Rang 10. Breitenbach hat bisher fünfmal gewonnen, achtmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Breitenbach spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen BCO Alemannia Basel (Platz 13). Die Partie findet am 17. April statt (11.00 Uhr, Hörnli, Basel).

Telegramm: FC Breitenbach - AC Rossoneri 1:3 (0:3) - Sportanlage Grien, Breitenbach – Tore: 9. Leonid Rrahmani 0:1. 11. Alessio Santo 0:2. 42. Leonid Rrahmani 0:3. 75. Pascal Contessi 1:3. – Breitenbach: Fitim Shala, Stefan Liechty, Valdon Berbatovci, Ömer Uzakgider, Michael Krug, Jan Grossenbacher, Silvan Walliser, Sebastian Jermann, Tobias Oesch, Fesnik Jashari, Lukas Wyss. – Rossoneri: Salvatore Clemente, Manuel Brogly, Davide Quaranta, Jelenko Lukic, Kristian Vokrraj, Leandro Ferreira, Francesco Rizzo, Shahir Hashem, Alessio Santo, Arlind Rrahmani, Leonid Rrahmani. – Verwarnungen: 37. Leonid Rrahmani, 37. Stefan Liechty, 76. Ömer Uzakgider, 79. Marco Borer, 87. Michael Schneider, 92. Davide Quaranta – Ausschluss: 91. Marco Borer.

