3. Liga, Gruppe 1 Rossoneri mit drei Punkten auswärts gegen Black Stars Rossoneri behielt im Spiel gegen Black Stars am Sonntag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 3:1.

Das Skore eröffnete Maomé Dias Do Vale Injai in der 7. Minute. Er traf für Rossoneri zum 1:0. In der 14. Minute traf Bojan Saponja für Black Stars zum 1:1-Ausgleich. Tiago José Soares Ribeiro brachte Rossoneri 2:1 in Führung (55. Minute). Tiago José Soares Ribeiro war es auch, der in der 76. Minute Rossoneri weiter in Führung brachte. Sein zweiter Treffer in Folge bedeutete das 3:1.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Rossoneri erhielt: Manuel Brogly (87.) eine Verwarnung gab es für Black Stars, nämlich für Samuel Sadulu Kinkela (31.).

Rossoneri spielte in der Abwehr bisher immer grundsolide: Durchschnittlich lässt das Team nur 1.1 Treffer zu pro Spiel. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 38 erzielten Toren Rang 7.

Zahlreiche Gegentore sind für Black Stars ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 2.8 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 9).

Dank dem Sieg führt Rossoneri neu die Tabelle an. Nach 16 Spielen hat das Team 40 Punkte. Das Team rückt damit einen Platz vor. Für Rossoneri ist es der zweite Sieg in Serie.

Als nächstes trifft Rossoneri zuhause mit FC Stein (Rang 14) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 1. April statt (17.00 Uhr, Bifang, Lausen).

Für Black Stars hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 24 Punkten auf Rang 7. Für Black Stars war es bereits die vierte Niederlage in Serie. Black Stars verlor zudem erstmals zuhause.

Black Stars spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Allschwil (Platz 4). Zu diesem Spiel kommt es am 1. April (17.00 Uhr, Im Brüel, Allschwil,).

Telegramm: FC Black Stars - AC Rossoneri 1:3 (1:1) - Buschweilerhof, Basel – Tore: 7. Maomé Dias Do Vale Injai 0:1. 14. Bojan Saponja 1:1. 55. Tiago José Soares Ribeiro 1:2. 76. Tiago José Soares Ribeiro 1:3. – Black Stars: Lionel Lüthi, Luka Vidovic, Isla Huggel, Samuel Sadulu Kinkela, Ilias Zhar, Wassim Habib Ouadah, Eron Xheladini, Darko Ristic, Bojan Saponja, Aleksandar Rmus, Gabriele Levante. – Rossoneri: Salem Fahdy, Manuel Brogly, Mirco Melita, Gleison Silva dos Santos, Francesco Rizzo, Alessio Santo, Cihad Kahraman, Leandro Ferreira, Erik Blakaj, Maomé Dias Do Vale Injai, Tiago José Soares Ribeiro. – Verwarnungen: 31. Samuel Sadulu Kinkela, 87. Manuel Brogly.

