3. Liga, Gruppe 1 Rossoneri setzt Siegesserie auch gegen FC Liestal fort Rossoneri reiht Sieg an Sieg: Gegen FC Liestal hat das Team am Mittwoch bereits den dritten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 4:1

Patrick Rudin eröffnete in der 9. Minute das Skore, als er für FC Liestal das 1:0 markierte. Rossoneri glich in der 23. Minute durch Mirco Melita aus. Leandro Ferreira traf in der 33. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Rossoneri.

Leandro Stasi sorgte in der 41. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Rossoneri. Leandro Stasi war es auch, der in der 84. Minute Rossoneri weiter in Führung brachte. Sein zweiter Treffer in Folge bedeutete das 4:1.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei FC Liestal für Mario Fellmann (4.) und Claudio Vanne (65.). Keine einzige Karte erhielt Rossoneri.

Mit einem Gegentore-Schnitt von 1 hat die Abwehr von Rossoneri ihre Qualitäten in den bisherigen Spielen schon vermehrt unter Beweis gestellt. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 59 geschossenen Toren Rang 3.

Mit dem Sieg hält Rossoneri seine Position an der Tabellenspitze. Nach 24 Spielen hat das Team 60 Punkte. Rossoneri hat bisher 19mal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Rossoneri spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen VfR Kleinhüningen (Platz 4). Das Spiel findet am Samstag (3. Juni) statt (17.00 Uhr, Sportplatz Schorenmatte, Basel).

Nach der Niederlage büsst FC Liestal zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 31 Punkten auf Rang 8. FC Liestal hat bisher neunmal gewonnen, elfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für FC Liestal geht es zuhause gegen FC Allschwil (Platz 5) weiter. Das Spiel findet am Samstag (3. Juni) statt (18.30 Uhr, Stadion Gitterli, Liestal).

Telegramm: AC Rossoneri - FC Liestal 4:1 (3:1) - Bifang, Lausen – Tore: 9. Patrick Rudin 0:1. 23. Mirco Melita 1:1. 33. Leandro Ferreira 2:1. 41. Leandro Stasi 3:1. 84. Leandro Stasi 4:1. – Rossoneri: Salem Fahdy, Alessio Scalone, Mirco Melita, Özgür Cansa Düzgünkaya, Manuel Brogly, Carmelo Fontana, Gleison Silva dos Santos, Leandro Ferreira, Tiago José Soares Ribeiro, Davide Quaranta, Leandro Stasi. – FC Liestal: Lars Ruflin, Gino Scacchi, Noel Benz, Mario Fellmann, Philipp Gisin, Marco Hug, Patrick Rudin, Matthias Fricker, Linus Wegmann, Alessio Pileggi, Robby Enz. – Verwarnungen: 4. Mario Fellmann, 65. Claudio Vanne.

