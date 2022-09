3. Liga, Gruppe 1 Rossoneri setzt Siegesserie auch gegen Röschenz fort – Siegtreffer in 87. Minute Röschenz lag gegen Rossoneri deutlich vorne, nämlich 2:0 (38. Minute) - und verlor dennoch. Rossoneri feiert einen 3:2-Heimsieg.

Rossoneri geriet in der Partie zunächst mit zwei Toren in Rückstand: Den Auftakt machte José Martin Blanco Perez, der in der 35. Minute für Röschenz zum 1:0 traf. Röschenz baute die Führung in der 38. Minute (Philipp Borer) weiter aus (2:0).

Die Wende gelang Rossoneri ab der 47. Minute, als Carmelo Fontana zum 1:2 traf. Es folgte in der 50. Minute der Ausgleichstreffer durch Davide Branca, ehe Leandro Stasi in der 87. Minute der Siegtreffer gelang.

Im Spiel gab es total neun Karten. Bei Rossoneri sah Manuel Brogly (70.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Rossoneri weitere fünf gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Röschenz für Philipp Borer (65.), Raphael Imhof (82.) und Cyrill Christ (88.).

In der Abwehr gehört Rossoneri zu den Besten: Durchschnittlich muss die Defensive 0.8 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 1).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Rossoneri. Mit 13 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Für Rossoneri ist es der vierte Sieg in Serie.

Rossoneri spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Allschwil (Platz 4). Zu diesem Spiel kommt es am 24. September (17.00 Uhr, Bifang, Lausen).

Für Röschenz hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit neun Punkten auf Rang 6. Nach drei Siegen in Serie verliert Röschenz erstmals wieder.

Auf Röschenz wartet im nächsten Spiel in einem Heimspiel das fünftplatzierte Team VfR Kleinhüningen, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am 24. September (18.30 Uhr, Sportplatz Fluh, Röschenz).

Telegramm: AC Rossoneri - FC Röschenz 3:2 (0:2) - Bifang, Lausen – Tore: 35. José Martin Blanco Perez 0:1. 38. Philipp Borer 0:2. 47. Carmelo Fontana 1:2. 50. Davide Branca 2:2. 87. Leandro Stasi 3:2. – Rossoneri: Raphael Aflalo Lopes Martins, Manuel Brogly, Mirco Melita, Özgür Cansa Düzgünkaya, Francesco Rizzo, Daniel Anthony Reber, Alessio Santo, Carmelo Fontana, Gleison Silva dos Santos, Davide Branca, Leandro Stasi. – Röschenz: Daniel Steiner, Andrin Küng, Kimon Flury, Cyrill Christ, Nicola Staudt, Victor Misev, José Martin Blanco Perez, Marco Cueni, Philipp Borer, Raphael Thomann, Jan Steingruber. – Verwarnungen: 45. Daniel Anthony Reber, 48. Mirco Melita, 57. Davide Branca, 65. Philipp Borer, 70. Marcel Hottiger, 82. Raphael Imhof, 85. Alessio Santo, 88. Cyrill Christ – Ausschluss: 70. Manuel Brogly.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 19.09.2022 10:20 Uhr.

