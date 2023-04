3. Liga, Gruppe 1 Rossoneri setzt Siegesserie auch gegen Stein fort Rossoneri reiht Sieg an Sieg: Gegen Stein hat das Team am Samstag bereits den dritten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 3:0

(chm)

Maomé Dias Do Vale Injai schoss Rossoneri in der 11. Minute zur 1:0-Führung. In der 43. Minute baute der gleiche Maomé Dias Do Vale Injai die Führung für Rossoneri weiter aus. Alessio Santo schoss das 3:0 (61. Minute) für Rossoneri und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Gelbe Karten gab es bei Rossoneri für Tiago José Soares Ribeiro (50.) und Erik Blakaj (52.). Bei Stein erhielten Michael Weiss (11.) und Tom Müller (23.) eine gelbe Karte.

In der Defensive hat Rossoneri in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 1 Tore zu pro Spiel zu. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 41 erzielten Toren Rang 7.

Zahlreiche Gegentore sind für Stein ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3.5 (Rang 14).

Rossoneri bleibt Leader: Die Mannschaft steht nach 17 Spielen bei 43 Punkten. Für Rossoneri ist es der dritte Sieg in Serie.

Rossoneri spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Röschenz (Rang 10). Die Partie findet am 15. April statt (18.00 Uhr, Sportplatz Fluh, Röschenz).

Stein verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Stein hat bisher dreimal gewonnen, elfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Stein spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Röschenz (Platz 10). Zu diesem Spiel kommt es am Mittwoch (5. April) ( Uhr, Sportplatz Fluh, Röschenz).

Telegramm: AC Rossoneri - FC Stein 3:0 (2:0) - Bifang, Lausen – Tore: 11. Maomé Dias Do Vale Injai 1:0. 43. Maomé Dias Do Vale Injai 2:0. 61. Alessio Santo 3:0. – Rossoneri: Salem Fahdy, Erik Blakaj, Mirco Melita, Özgür Cansa Düzgünkaya, Francesco Rizzo, Alessio Santo, Tiago José Soares Ribeiro, Gleison Silva dos Santos, Leandro Ferreira, Maomé Dias Do Vale Injai, Leandro Stasi. – Stein: Marco Schlatter, Silvan Ackermann, Lirim Gashi, Fabian Näf, Tom Müller, Jarmo Rüede, Luca Gränacher, Kevin Strässle, Yanis Jung, Fabian Hug, Michael Weiss. – Verwarnungen: 11. Michael Weiss, 23. Tom Müller, 50. Tiago José Soares Ribeiro, 52. Erik Blakaj.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.04.2023 22:59 Uhr.