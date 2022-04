4. Liga, Gruppe 1 Ruben Erzer führt Pratteln mit drei Toren zum Sieg gegen Diegten Eptingen Sieg für Pratteln: Gegen Diegten Eptingen gewinnt das Team am Samstag zuhause 6:1.

(chm)

Drei seiner Tore schoss Pratteln in der ersten Halbzeit, gleich viele in der zweiten Halbzeit.

Diegten Eptingen war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 48. Minute zum zwischenzeitlichen 1:2.

Matchwinner für Pratteln war Ruben Erzer, der gleich dreimal traf. Die weiteren Torschützen für Pratteln waren: Leonardo Tufilli (1 Treffer), Janis Dannmeyer (1 Treffer) und Jack Onpeng (1 Treffe.) einziger Torschütze für Diegten Eptingen war: Rouven Schäfer (1 Treffer).

Bei Diegten Eptingen sah Petr Schafran (75.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Silvan Fehlmann (60.), Manuel Weber (72.) und Petr Schafran (75.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Pratteln, Ardit Dema (74.) kassierte sie.

Kein Team schiesst mehr Tore pro Spiel in der Gruppe als Pratteln: Das Team schiesst im Schnitt 2.9 Tore pro Partie.

Zahlreiche Gegentore sind für Diegten Eptingen ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 2.8 (Rang 10).

Die Tabellensituation hat sich für Pratteln nicht verändert. Das Team liegt mit 25 Punkten auf Rang 4. Für Pratteln ist es der zweite Sieg in Serie.

Für Pratteln geht es auf fremdem Terrain gegen AC Virtus Liestal (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 30. April (17.00 Uhr, Stadion Gitterli, Liestal).

Nach der Niederlage büsst Diegten Eptingen zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit elf Punkten auf Rang 10. Diegten Eptingen hat bisher viermal gewonnen, zehnmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Diegten Eptingen tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Eiken an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 30. April (19.45 Uhr, Hofmatt, Diegten).

Telegramm: FC Pratteln - FC Diegten Eptingen 6:1 (3:1) - In den Sandgruben, Pratteln – Tore: 19. Ruben Erzer 1:0. 25. Leonardo Tufilli 2:0. 48. Rouven Schäfer 2:1. 49. Ruben Erzer 3:1. 53. Jack Onpeng 4:1. 62. Ruben Erzer 5:1. 67. Janis Dannmeyer 6:1. – Pratteln: Emre Gün, Ufuk Yorozlu, Yasin Gün, Alessandro Basile, Aldin Becirovic, Janis Dannmeyer, Ruben Erzer, Semih Cin, Jack Onpeng, Leonardo Tufilli, Arda Aksoy. – Diegten Eptingen: Yannick Roppel, Gabriel Flühler, Elia Schmutz, Petr Schafran, Michael Gerber, Rouven Schäfer, Lorin Weber, Jan Krieg, Simon Ries, Marco Schneider, Miroslav Bonko. – Verwarnungen: 60. Silvan Fehlmann, 72. Manuel Weber, 74. Ardit Dema, 75. Petr Schafran – Ausschluss: 75. Petr Schafran.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

